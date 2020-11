Viele Baumarten vom Preisverfall betroffen

Külsheim.Zum Tagesordnungspunkt Wald während der Sitzung des Külsheimer Gemeinderates begrüßte Bürgermeister Thomas Schreglmann besonders die Vertreter des Forstes. Die Räte wie auch die Bürger hörten fundierte Informationen zur aktuellen Situation, zum Rückblick auf 2019, zum Ausblick auf 2020 sowie eine Prognose hinsichtlich 2021.

Im Wesentlichen unverändert

Oberforstrat Lothar Achstetter vom Forstamt des Landratsamtes Main-Tauber informierte zuerst zur Forstneuorganisation, wobei die Reviereinteilung im Stadtwald Külsheim im Wesentlichen unverändert und damit in Händen von den Revierleitern Hans-Peter Weber und Mathias Mattmüller bleibe. Diese seien die tragenden Säulen des Stadtwaldes Külsheim.

Zur allgemeinen Situation erläuterte der Fachmann, es gebe nun im dritten Jahr nacheinander hohe Temperaturen und Trockenheit. Der Schadholzanfall in Mitteleuropa sei hinsichtlich der Menge ohne Beispiel, die Schadholzmenge übersteige die Aufarbeitungskapazität bei Weitem, entsprechend lägen die Preise am Boden. Alle Baumarten seien betroffen, es bestehe Unsicherheit bezüglich der Baumarten, mit denen sicher und planmäßig gearbeitet werden könne.

Die Waldschäden, so Achstetter, seien derzeit im Stadtwald Külsheim noch weniger ausgeprägt im Vergleich zum übrigen Landkreis, aber nicht zu verharmlosen. Ein Drittel des eingeschlagenen Holzes sei Schadholz, mit weiteren Schäden werde gerechnet. Beim Borkenkäfer begünstigten hohe Temperaturen und Trockenheit die hohe Dynamik der Schadentwicklung. In einem „normalen“ Jahr habe man nur eine Käfergeneration, jetzt schon im dritten Jahr drei Generationen.

Es gebe kaum eine Baumart, die nicht schwächle, sagte der Oberforstrat. Auch im Buchen-Mischwald im Stadtwald seien frühzeitige Schäden unterschiedlicher Art zu sehen, dies sei für die Holzfällung von Bedeutung.

Der Holzverkauf laufe komplett über die Holzverkaufsstelle, es gebe eine absolut unsichere Marktlage, auch wegen Corona. Beim frischen Käferholz Fichte deckten die Erlöse die Aufarbeitungskosten, geerntet werde aus Forstschutzgründen. Bei frischer Fichte und Kiefer mache man vorläufig keinen Einschlag und entlaste so den Markt. Bei der Douglasie erziele Stammholz weiterhin gute Preise ebenso wie gute Qualitäten bei der Eiche. Achstetter konstatierte, „wir planen insgesamt vorsichtig“.

Der Fachmann ging auf das Thema „klimastabiler“ Wald ein. Bei der Baumartenwahl sei man auf viele Jahre gebunden. Das Risiko solle minimiert werden durch ein breites Baumartenspektrum mit einer kleinflächigen Mischung. Dabei gebe es klimastabile Baumarten einheimischer Herkünfte, einheimische Baumarten eurasischer Herkünfte, die kontinentales Klima gewohnt seien, dazu Fremdländer und Rückkehrer. „Wir werden nicht komplett umstellen“, fasste Achstetter hier zusammen, auf einheimische Baumarten setzen.

Profunder Überblick

Franz Joseph Hummel vom Forstamt gab einen profunden Überblick über Zahlen und Zusammenhänge. Bei der Holznutzung gemäß Forstwirtschaftsplan liege man nach inzwischen sieben von zehn Jahren aktuell bei 74 Prozent Vollzug, also im Plan. Von Interesse sei hinsichtlich der Großwetterlage, dass im Stadtwald Külsheim die Fichte nicht so stark vertreten sei.

Bei der „zufälligen Nutzung“ wegen Trockenheit, Dürre, Sturm, Käferholz seien die Zahlen gestiegen bis auf 36 Prozent 2020. Das heiße, so Hummel, „es steht nicht so toll um den Wald“. Bei den im Jahrzehnt geplanten Pflanzungen sei man bei 52 Prozent, hinzukomme, dass Flächen, die als Pflanzung geplant waren, durch Naturverjüngung übernommen werden können. Bei der Jungbestandspflege sei man sogar über dem Plan, momentan bei 84 Prozent, es seien Investitionen getätigt worden.

Das Forstwirtschaftsjahr 2019 sei wegen der noch nicht eingerechneten kalkulatorischen Kosten zahlenmäßig noch nicht ganz abgeschlossen, so Hummel, die tatsächlichen Kosten und Einnahmen indes fix. Bei den Einnahmen seien 474 000 Euro geplant gewesen, eingenommen worden seien knapp 612 000 Euro, wobei der Stammholzverkauf mit 555 000 Euro ein großer Batzen sei. An Ausgaben seien 342 000 Euro geplant worden, gelandet sei man bei etwa 433 000 Euro. Dies ergebe ein ordentliches Ergebnis von 179 000 Euro, das sich inklusive veranschlagtem kalkulatorischem Ergebnis auf gut 147 000 Euro veranschlagtem Nettoressourcenbedarf-Überschuss rechne.

Zum laufenden Jahr sagte der Mann vom Forstamt, die tatsächliche Prognose liege bei 122 290 Euro Überschuss. Weil jedoch noch manches im Wald liege, könne mit dessen Berücksichtigung mit größter Wahrscheinlichkeit mit zirka 179 000 Euro 2020 abgeschlossen werden.

Übergang abpuffern

Zum Ansatz des Planes für 2021 äußerte Hummel, es solle vom Hiebsatz zurückgegangen werden, um den Überhang abzupuffern. Es werde mit 499 600 Euro Einnahmen kalkuliert und mit Ausgaben von 391 500 Euro. Das ergäbe 108 100 Euro Überschuss, ohne das eingerechnete kalkulatorische Ergebnis 72 440 Euro. Unter Berücksichtigung der vergangenen drei Jahre sei man an den Plan vorsichtig rangegangen, so der Mann vom Forstamt. Dies sei trotzdem positiv und erfreulich für den Stadtwald Külsheim, andere Kommunen hätten leider nicht so positive Zahlen.

Schreglmann konstatierte, „wir müssen uns auf weniger einstellen“. Eric Bohnet meinte, man könne mit geringerem Überschuss leben. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zu 2019 und 2020 einstimmig zur Kenntnis. Den Zahlen für 2021 wurde einhellig zugestimmt. Der Bürgermeister dankte den handelnden Personen zum einen für eine gute Zusammenarbeit, zum anderen für eine sehr gute Arbeit im Wald. hpw

