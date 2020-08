Träger der Külsheimer Bürgerehrennadel

Külsheim.Der in der Brunnenstadt geborene Heinz Bischof ist am Freitag im Alter von 97 Jahren gestorben. Er ist hierzulande besonders als Schriftsteller bekannt. Er schrieb neben vielen anderen Werken das 1964 erschienene Hundheimer Heimatbuch.

Heinz Bischof wurde am 16. März 2005 als einer der Ersten mit der Bürgerehrennadel der Stadt Külsheim ausgezeichnet.

In Brunnenstadt geboren

Das Licht der Welt erblickte Heinz Bischof am 10. Februar 1923 in Külsheim. Sein Vater stammte aus Hundheim, seine Mutter aus dem Badischen. 1940 machte er das Kriegsabitur. Er nahm als Soldat am Zweiten Weltkrieg teil und wurde später wie sein Vater Lehrer.

Schließlich schlug er Wurzeln in Rastatt und lebte zuletzt in Karlsruhe.

Seine vielfältige schriftstellerische Tätigkeit begann Heinz Bischof 1956. Die große Mehrheit seiner Werke handelt von den Menschen, ihrem Humor und ihren Eigenheiten. Er schrieb das Heimatbuch von Hundheim, das beim Heimatfest 1964 veröffentlicht wurde.

Von ihm stammt auch der Gedanke, in das Wappen von Hundheim ein springendes Windspiel aufzunehmen gemäß eines im Volksmund „Wolfsbild“ genannten Wappensteins.

Genauer Beobachter

Der Verstorbene war ein genauer Beobachter der Zusammenhänge im Großen wie im Kleinen. Heinz Bischof wurde ob seiner Verdienste auf literarischer Ebene ebenso gewürdigt wie durch die Stadt Külsheim.

Die Beerdigung von Heinz Bischof findet im engsten Familienkreise statt. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020