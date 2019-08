Tolle Rennatmosphäre spornte alle an

Mountainbike-Nachwuchsrennen und der sechste „Trail Run“ fanden am Freitag in Külsheim statt. Dabei zeigten die Teilnehmer tolle Leistungen.

Külsheim. Für die beiden Wettbewerbe wurden Teile der Strecke des „Zwölf-Stunden-Mountainbike-Rennens, das am Samstag stattfand, genutzt. Bei den vier Läufen der Nachwuchs-Mountainbiker starteten am Freitag über 70 Kinder und Jugendliche. Beim „Trail Run“ gingen 116 Läufer aller Altersklassen an den Start. Alle einte der gemeinsame Spaß an der Bewegung.

Preise als Lohn

Am späten Nachmittag segnete Pfarrer Joachim Seraphin Kinder und Fahrräder. Die jüngste Altersklasse fuhr auf einem topfebenen Kurs, die anderen auf Teilabschnitten der Strecke der „Großen“. Startnummern am Bike sowie ein begeistertes Publikum sorgten für eine richtige Rennatmosphäre. Die zu bewältigenden Strecken waren zwischen einem und zehn Kilometer lang. Nach guten sportlichen Leistungen erhielten alle Teilnehmer bei der Siegerehrung Sachpreise.

Ergebnisse

Die Ergebnisse: „Mini Race“ (U7, etwa ein Kilometer): 1. Mia Zaniko, 2. Ricke Mergel, 3. Samuel Vollmer. - „Maxi Race“ (U10, rund vier Kilometer): 1. Jonas Stettinus, 2. Luan Dorner, 3. Janis Edelmann. – „Junior Race“ (U13, zirka sechs Kilometer): 1. Linas Geier, 2. Leon Schug, 3. Jeremias Stettinus. – „Teen Race“ (U16, rund zehn Kilometer): 1. Sven Holder, 2. Jonas Imhof, Jonas Hohl.

„Einfach laufen und Spaß haben“ lautete das Motto beim sechsten „Külsheimer Trail Run“. Dabei ging eine in vielerlei Hinsicht bunte Truppe auf die Strecke, um einen sportlichen Beitrag zugunsten der Abteilung Behindertensport des FC Külsheim zu leisten.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene machten mit, Läufer und Walker, Teilnehmer mit oder ohne Handicap, Einzelstarter oder Gruppen, Freizeitsportler genauso wie weniger Geübte.

Rundkurs

Vor allen lag ein etwa zwei Kilometer langer Rundkurs, gespickt mit allem, was ein hügeliges Gelände an Abwechslung hergibt. Gelaufen werden konnten zwei, sechs oder zehn Kilometer. Manche entschieden sich unterwegs spontan, noch die eine oder andere Runde weiterzumachen. Es erfolgte keine Zeitmessung. Sieger des Benefizlaufes waren schließlich alle. Denn für die Abteilung Behindertensport des FC Külsheim kamen durch das sportliche Engagement 754 Euro zusammen.

