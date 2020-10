Tolle Lebensräume für Biene und Co

Der Schulgarten „Hortus Pagsis“ der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim ist ein Ort lebendiger Vielfalt – und mehrfach ausgezeichnet.

Külsheim. Die Initiative „Deutschland summt!“ hatte zur Teilnahme an einem deutschlandweiten Pflanzwettbewerb aufgerufen. Dabei sollten unter dem Motto „Wir tun was für Bienen!“ kleine und große Flächen bienenfreundlich und naturnah gestaltet werden. Denn es sei immens wichtig, neuen Lebensraum und Nahrungsangebote für Bestäuberinsekten zu schaffen, betonten die Verantwortlichen. Das Thema war für die Gruppe „TIP Schulgarten“ (TIP steht für Themen – Interesse – Projekte“) genau das Richtige.

Der naturnahe Schulgarten „Hortus Pagsis“ wurde geplant und angelegt, um Biodiversität nachhaltig zu fördern. Für seine Pflege sorgen momentan 24 Projektbeteiligte inklusive drei der Schule sehr nahe stehender Gärtner.

Inzwischen bietet die Anlage zahlreichen Tieren vielfältige Lebensräume. Die jüngste Erweiterung des Gartens erfolgte mittels einer Streuobstwiese und „wilden“ Blumenbeeten. Damit entstand Lebensraum für viele neue Pflanzen, für allerlei Insekten und natürlich auch Bienen.

Die Beteiligung am Wettbewerb war trotz Corona bundesweit gut. In der Kategorie „Schulgärten“ lagen am Ende Projekte aus Nordrhein-Westfalen und aus Niedersachsen vorne. Der dritte Preis jedoch ging an den Schulgarten „Hortus Pagsis“ der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule.

Freuen darf sich die Schule in der Brunnenstadt auch über ihren Erfolg bei der Schulgartenaktion „Kleine Gärtner, große Ernte“, an der sich Bildungseinrichtungen aus ganz Deutschland beteiligt haben. Die Külsheimer haben insgesamt 60 Eintrittskarten für einen großen Freizeitpark sowie 30 Plüschmäuse gewonnen. hpw

