Tempo-30-Zone nicht immer zielführend

Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats sagte, verliefen die Abbrüche in der Rathausstraße und beim Templerhaus planmäßig.

Weiter informierte er über einen Förderbescheid von 620 000 Euro für den Umbau des evangelischen Kindergartens sowie eine Fachförderung in Höhe von 180 000 Euro.

Für die Sanierung der Rommelstraße und angrenzender Straßen gebe es 280 000 aus dem Ausgleichstock. Für die Maßnahmen im Abwasserbereich erhalte die Stadt keine Förderung. Das Gesamtprojekt könne momentan nicht umgesetzt werden, weil es nicht finanziert sei.

Fertig ist der Umbau für die neue Krippengruppe im Hundheimer Kindergarten. Der Küchenbereich ist bereit für den Ganztagesbetrieb. Die Gruppe werde gut angenommen, so Schreglmann. Ein Tag der offenen Tür finde am Sonntag, 6. Oktober, statt.

Froh zeigte sich der Rathaus-Chef, dass am Eiersheimer Gemeindezentrum endlich die Fenstermontage begonnen habe. Mit Blick auf den Mobilfunkausbau erklärte Schreglmann, in Uissigheim und in Eiersheim sei die Versorgung teilweise schlecht. Die Stadtverwaltung stehe permanent in Kontakt mit der Deutschen Telekom. Diese sei ebenso wie Vodafone aktiv geworden.

Für die Pater-Alois-Grimm-Schule wurde eine weitere Betreuungskraft für den Nachmittag eingestellt, für das Hallenbad weitere Mietverträge abgeschlossen. So nutzt die Bundeswehr aus Hardheim das Bad zweimal pro Woche. Insgesamt sei das Bad gut ausgelastet, so Schreglmann.

Der Löschwasserteich an der Maisenbachsiedlung in Uissigheim erhält eine Stahlbetondecke. Den Auftrag erhielt für 8576 Euro die Firma Dennert (Schlüsselfeld). Mit den Innen- und Außenputzarbeiten am Garagengebäude für das neue Fahrzeug der Feuerwehr in Uissigheim erhalte Innen- und Außenputz wurde die Firma Berberich (Uissigheim) für 15 909 Euro beauftragt.

Der Bürgermeister gab aus der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung bekannt, dass die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen künftig in der Bgm.-Kuhn-Straße 18 erfolge. Das leerstehende Gebäude werde ertüchtigt. Die Lösung sei die wirtschaftlichste. Manches wie die Heizung werde im bisher für diese Zwecke genutzten Gebäude aus- und im neuen eingebaut. Den Zuschlag für die Arbeiten (mit Warmwasserbereitung) erhielt die Firma Barta (Külsheim) für rund 44 000 Euro. Die Sanitärarbeiten führt die Firma Amadeus (Uissigheim) für 30 600 Euro aus. Die Gesamtsumme von rund 74 000 Euro ist im Rahmen der Stadtsanierung finanziert. Es gibt einen Zuschuss von 42 Prozent aus dem Sanierungsprogramm „Stadtumbau-West. Die Stadt muss 43 000 Euro zahlen.

Nach Anfragen aus dem Gremium wurde erklärt, dass Bauarbeiten an einem Stromhäuschen in der Hans-Weisbach-Straße in Külsheim technische begründet sind und die Weiden am „Biotop Königsgrund“ in Külsheim schnell und hoch wachsen.

Angeregt wurde, die Kindertagesstätte in der Bgm.-Kuhn-Straße 9 schnörkellos zu gestalten und Holz zu verwenden, auch wenn dies etwas teurer sei. Mit Blick auf die Versorgung der älter werdenden Bevölkerung mit abnehmender Mobilität soll überlegt werden, ob ein Markt auf Dorfplätzen Orte beleben könne.

Angeregt wurde eine Reform der Präsentationen beim Großen Markt in Külsheim. Bemängelt wurde, dass die Parksituation in der Hardheimer Straße in Külsheim eine Zumutung für den Bus- und Schwerlastverkehr sei. Bürger forderten statt der nicht mehr zeitgemäßen Friedhofsatzung „eine richtige Regelung“. hpw