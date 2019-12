„Stimmungsvolle Weihnachtsklänge“ lautete das Motto des Adventskonzerts in der Uissigheimer Pfarrkirche St. Laurentius. Musik- und Männergesangverein erfreuten die Gäste mit ihren Liedern.

Uissigheim. Das Konzert stimmte die zahlreichen Besucher am Samstag behutsam und gleichermaßen intensiv auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Im ersten Teil spielte das Ensemble des Musikvereins unter der Leitung von Rudi Knödl. Das anfängliche „Ave Verum“ erwies sich als musikalisch einfühlsames Kleinod. Auch im abwechslungsreichen und wirkungsvollen „Arioso“ kam die Schönheit der Musik voll zur Geltung.

Beeindruckend war die Ballade „One Moment in Time“, eine Hymne an den Glauben an sich selbst. Das gleichfalls bekannte „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ erzählt davon, nie erwachsen werden zu wollen. „My Dream“ erwies sich als berührende Blasmusik-Pop-Ballade.

Die Musiker präsentierten sich konzentriert und selbstbewusst. Sie spielten gefühlvoll und schufen einen atmosphärisch dichten Spannungsbogen. Sie luden die Besucher ein, während der starken musikalischen Momente durchzuatmen und den Alltag zu vergessen.

Die Seelen berührt

Ebenfalls überzeugen konnte der Männergesangverein Uissigheim (musikalische Leiterin: Christa Gutmann) mit seinen drei Beiträgen, welche die Sänger mit Leidenschaft vortrugen. Der berührende „Andachtsjodler“ stimmte die Zuhörer andächtig, berührte ebenso die Seelen wie das besinnliche Tiroler Weihnachtslied „Es wird schon gleich dunkel“.

Auch beim modern flotten „Hört es klingen hoch vom Himmelszelt“ zeigten die Sänger ein hohes Maß an stimmlicher Präsenz. Durch ihre melancholisch-romantisch wie auch temperamentvoll-dynamischen Beiträge trugen sie zum Gelingen des Adventskonzerts bei.

Viel Lob gab es auch bei den Ehrungen. Alois Schreck, Vizepräsident des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland, und Dr. Matthias Heinrich, Vorsitzender des Musikvereins Uissigheim, zeichneten verdiente Musiker aus. Jürgen Martini und Manfred Uehlein wurden für 40-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt, Christiane Berberich für die bestandene Prüfung für das bronzene Jungmusikerleistungsabzeichen.

Schreck betonte, eine Gemeinde könne stolz sein auf einen solchen Musikverein wie den in Uissigheim. Denn dieser bereichere das Gemeindeleben. Der Musikverein wiederum könne stolz sein, ältere Musiker weiter im Verein zu haben. Diese gäben ihre Erfahrungen gerne weiter und machten so den Verein zu dem, was dieser in der Öffentlichkeit darstelle.

Im dritten Teil der musikalischen Abfolge trug der Musikverein Advents- und Weihnachtslieder vor. Das operettenhafte „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ erwies sich als lebhaft, dynamisch und mitreißend, „Mary’s Boy Child“ erzählte die Weihnachtsgeschichte auf besondere Art und Weise. „White Christmas“, für viele das Weihnachtslied schlechthin, nahm die aktuelle Stimmung ebenso auf wie „Give us Peace“.

Die Besucher belohnten die Auftritte jeweils mit viel Beifall. Dem Brauch in Uissigheim entsprechend, sangen und spielten zum Abschluss des Adventskonzerts alle Akteure und Besucher gemeinsam „O du fröhliche“. Anschließend traf man sich auf dem nahen Dorfplatz zum gemütlichen Miteinander.

