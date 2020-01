Sternsinger sammelten 2200 Euro

Uissigheim.Elf Mädchen und Jungen aus der Uissigheimer Pfarrei St. Laurentius waren in der Ortschaft unterwegs, um bei den Bürgern unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ Spenden zu sammeln. Sie schrieben den Segensspruch „20*C+M+B+20“ (Christus Mansionem Benedicat) über die Türen und brachten so den Segen Gottes für das Jahr 2020 in die einzelnen Häuser. Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen abschließend heißt, konnten die Uissigheimer am Ende des Tages sehr stolz auf ihren Einsatz sein. Denn sie hatten 2200 Euro gesammelt. Bild: Kirchengemeinde

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020