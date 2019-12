Startschuss für den Ausbau der Rommelstraße

Bürgermeister Thomas Schreglmann antwortete in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats auf eine frühere Anfrage eines Bürgers zu einer „Gasleitung über die Höhe nach Wertheim“. Nach Aussage des Stadtwerks Külsheim liege das Thema auf Eis, sagte er. Wegen der Hausanschlüsse müsse der Gasdruck auf Mitteldruck reduziert werden. Eine dafür ausgelegte Station koste 250 000 Euro. Auch der Tiefbau sei teuer. Nach Meinung des Stadtwerks sei solch eine Gasleitung derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar.

Wie Schreglmann informierte, soll der Behördenfunk auf digital umgestellt werden, was in Baden-Württemberg seit Jahren auf der Agenda stehe. Dazu werde unter anderem der Handymast Hundheim/Steinbach genutzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte würden von der Umstellung davon profitieren.

Nach Aussage Schreglmanns warte man auf die Ausgleichszahlungen für das fünfte Windrad im „Taubenloch“. Das Geld seien in Stuttgart hinterlegt. Die Zahlungen für die ersten vier Windräder seien in das „Biotop Königsgrund“ geflossen. Die Stadt habe sich für Projekte in Külsheim beworben, eine Maßnahme bereits ausgeucht. So solle der Hennlochgraben aufgewertet, eventuell ausgeweitet werden: Eventuell gebe es ein Laichgewässer. Vielleicht könne die Planung im nächsten Herbst umgesetzt werden könne. 20 000 Euro stehen zur Verfügung.

Das mobile Geschwindigkeitsmessgerät ist momentan in Steinfurt in der Rüdentaler Straße im Betrieb. In den vergangenen acht Wochen, so Schreglmann, seien 40 000 Datensätze zusammengekommen, die gemessenen Werte seien unauffällig.

Sebastian Seitz fragte, ob Fußgänger in der Zeit, in der dort nicht gebaut werde, durch den gesperrten Bereich in der Külsheimer Rathausstraße laufen könnten. Der Bürgermeister verneinte dies. mit Blick auf die Komplettsperrung. Nach dem Hinweis von Seitz, dass es durch parkende Fahrzeuge in der der Hardheimer Straße manchmal „echt eng“ werde, verwies Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz darauf, dass die Polizei nichts einzuwenden habe. Noch nicht fertig ist man nach Aussage des Bürgermeisters mit der Einrichtung der Tempo-30-Zone am Steinbacher Kindergarten, nach der sich Theodora Ulrich erkundigt hatte.

Eric Bohnet fragte, was mit dem in städtischem Besitz befindlichen Gebäude im Hof rechts des Alten Rathauses geschehe. Wie Schreglmann informierte, diene der Rohbau mit Fenstern als Lager des „Museums Külsheimer Höhe“. Die Garage sei an die Polizeiposten vermietet. Stefan Thum verwies auf den massiven Fluglärm durch Hubschraubern. Schreglmann meinte, das Thema Heimatverteidigung steche alles.

Zur Frage von Annette Ries, warum der Hang nahe der Baumaßnahme in der Rathausstraße in Külsheim komplett gerodet worden sei, sagte Bauamtsleiter Heiko Wolpert, dies bedeute nichts. Es wachse nach.

Nach Fragen von Bürgern hieß es, die Hundheimer Schmiedsgasse im Zuge der dortigen Neuordnung belassen werde. Bauplätze würden durch die Stadt nur mit zweijähriger Bauverpflichtung verkauft. hpw