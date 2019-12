Stadtwerk Külsheim und BAK mit guten Umsätzen

Külsheim.Zustimmend nahm der Külsheimer Gemeinderat in seiner Sitzung in der Festhalle den Beteiligungsbericht der Stadt Külsheim zur Kenntnis. Christoph Kraft vom Rechnungsamt informierte ausführlich über die Bereiche Business Area Külsheim GmbH (BAK) und Stadtwerk Külsheim GmbH.

Das von der BAK verwaltete Areal weise im Bereich der technischen Anlagen eine gute Belegungsquote auf. Die Umsatzerlöse liegen seit 2015 stabil bei zirka 390 000 Euro. Auch bei den Aufwendungen gebe es kaum Schwankungen.

2018 wurde mit einem Überschuss von 69 060 Euro abgeschlossen, dem höchsten in der zwölfjährigen Unternehmensgeschichte. Hauptgrund war ein außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf der Halle Siemensstraße 2 inklusive Photovoltaikanlage. Zudem sei der Umbau des Gebäudes Prinz-Eugen-Straße 16 für den Mieter „Aktiv-Welt Külsheim“ fertiggestellt worden.

Bei den Umsatzerlösen in Höhe von rund 391 135 Euro entfielen 258 807 Euro auf Mieteinnahmen von Gewerbebetrieben, 14 908 Euro auf Mieten von Privatpersonen und Vereinen sowie 88 193 Euro auf Nebenkostenabrechnungen. Der Materialaufwand betrug 181 102 Euro, die Personalkosten lagen bei 95 897 Euro. Wie Kraft sagte, sei die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 37,7 auf 62,3 Prozent gestiegen. Der Kassenbestand betrug 85 727 Euro. Die Summe der Kredite (80 408 Euro) sei um etwa 17 000 Euro gesunken.

Bei der Stadtwerk Külsheim GmbH wurden im Geschäftsjahr 2018 710 000 Euro investiert, so Kraft. Größte Einzelmaßnahme war die Verkabelung und die Verstärkung der Netzanbindung von Tiefental. Beim Gasvertrieb lagen die Absatzmengen wegen der milden Witterung in der zweiten Jahreshälfte leicht hinter den Vorjahreswerten. Die Umsatzerlöse des Stadtwerks Külsheim beliefen sich 2018 auf 6,714 Millionen Euro und damit um 7,1 Prozent über dem Vorjahr. Die abgegebene Wassermenge stieg um 3,7 Prozent, die Strommenge um 4,4 Prozent.

2018 wurde ein Gewinn von 217 219 Euro erzielt worden, informierte Kraft, was den dritthöchsten Überschuss seit Bestehen der Gesellschaft als GmbH bedeute. 140 000 Euro seien an die Gesellschafter ausgeschüttet, der Rest in die Ergebnisrücklage eingestellt worden. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019