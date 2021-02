Stadt strebt Patenschaft an

Külsheim.Bürgermeister Thomas Schreglmann ging in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend in der Festhalle umfassend auf die Übernahme der Patenschaft für das erste Panzerbataillon 363 in Hardheim durch die Stadt Külsheim ein. Die Stadtverwaltung habe mit dessen Kommandeur, Oberstleutnant Pascal Pane, entsprechende Gespräche geführt. Külsheim, betonte der Bürgermeister, stelle als ehemaliger Standort des Panzerbataillons 363 und angesichts des 42-jährigen Bestehens der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne bis 2006 einen bedeutsamen Faktor in der Traditionslinie des Bataillons dar. Eine Patenschaft könne als sichtbares Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung beiderseits gesehen werden. Die Bereitschaft von Hardheimer Seite für eine Patenschaft sei vorhanden. Auch der Traditionsverband der ehemaligen Angehörigen des Standorts Külsheim stehe dahinter. Schreglmann warb um Unterstützung der Patenschaft. Der Gemeinderat entschied einstimmig, die Übernahme durch die Stadt zu beantragen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.02.2021