Stadt muss den Gürtel enger schnallen

Über die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Mittelfristplanung bis 2023 beriet der Külsheimer Gemeinderat. Im Gegensatz zu den Vorjahren steht der Stadt weniger Geld zur Verfügung.

Külsheim. Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann in der Sitzung am Montag im Rathaus erklärte, enthalte der Haushalt viele Projekte zur Gestaltung der Zukunft. Er listete etwa die Erschließung eines weiteren Abschnitts im Gewerbegebiet „Taubenbaum“, die ersten Raten für das Feuerwehrhaus Hundheim-Steinbach und die Sanierung der Rommelstraße, den Wohnpark „Prinz-Eugen“ samt „Kinder-Haus“, Umbau und Sanierung des evangelischen Kindergartens sowie in Uissigheim Turm und Wetterschutzhütte am Stahlberg sowie die Planung der Generalsanierung der Stahlberghalle auf.

Insgesamt werde es im Haushalt magerer, sagte Schreglmann. Der Gewerbesteuerrückgang könne nicht kompensiert werden. Zudem gebe es deutlich höhere Umlagen. Er wolle jedoch nicht klagen, denn man sei ordentlich unterwegs, habe die Steuersätze für die Bürger gleich halten können. Es gebe keine neuen Schulden. Dies sei „der richtige Haushalt zur richtigen Zeit“.

Der Rathaus-Chef würdigte die Arbeit von Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt und Christoph Kraft im Rechnungsamt.

Elke Geiger-Schmitt unterstrich, dass das Haushaltsjahr 2020 die Stadt fordern werde. Anders als 2019 habe man deutlich weniger Geld zur Verfügung. Doch Aufgaben und Anforderungen wachsen weiter. Es sei gelungen, die Mittel sinnvoll und nachhaltig einzusetzen.

Nach Aussage der Stadtkämmerin liegen die Erträge im Ergebnishaushalt bei 12,645 Millionen Euro (Vorjahr: rund 13,145 Millionen Euro). Die Aufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 13,105 Millionen Euro (13,197 Millionen Euro). Damit fehlten zu einem ausgeglichenen Haushalt 460 000 Euro.

Die Einkommenssteuer, so Geiger-Schmitt, werde für 2020 in gleicher Höhe wie 2019 prognostiziert. Das Finanzministerium gehe für das laufende Jahr von einem geringen Wachstum aus. Wegen des sehr guten Jahres 2018 erhalte Külsheim 2020 weniger Schlüsselzuweisungen und müsse mehr Umlagen zahlen. Bei den Investitionen gelte weiter die Strategie: „Investition in die Zukunft ja, aber mit Augenmaß“. Jahrelang sei viel Geld in die Pater-Alois-Grimm-Schule investiert worden. Schwerpunkte in 2020 und mittelfristig seien die Kindergärten, Feuerwehr und Infrastruktur.

Steuern und ähnliche Abgaben seien mit 4 825 180 Euro angesetzt, 233 000 Euro weniger als in 2019. Zuweisungen und Zuwendungen liegen mit 4 346 520 Euro um etwa 85 000 Euro unter dem Vorjahr. Die aufgelösten Investitionszuwendungen betragen knapp über eine Million Euro. Dies sei der Gegenposten zu den Abschreibungen.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, so Geiger-Schmitt, nämlich die Gebühreneinnahmen für Bestattungen, Musikschule und die Betreuung an der Pater-Alois-Grimm-Schule summieren sich auf 1 084 900 Euro. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (891 450 Euro) seien alle Miet- und Pachteinnahmen sowie die Holzverkaufserlöse enthalten. Der Einnahmeblock mit Kostenerstattungen, Zinseinnahmen und sonstigen ordentlichen Erträgen umfasst 466 700 Euro.

Im Ergebnishaushalt betragen die Personalkosten fast 2,9 Millionen Euro. Mit 22 Prozent aller Aufwendungen liege man hier im Gemeindevergleich im guten Mittelfeld. Für Sach- und Dienstleistungen (alle Ausgaben für Gebäude, Kanäle, Straßen, Fahrzeuge, EDV, Holzfällung, Heizung, Wasser und Strom seien gut 2,14 Millionen Euro eingeplant.

Obwohl die Preise seit 2010 für Strom, Heizung und Wasser zum Teil deutlich gestiegen seien, hätten die Kosten dafür konstant gehalten werden können. Beim Straßen- und Gebäudeunterhalt würden weniger Mittel eingeplant. In der Mittelfristplanung sei vorgesehen, in dem Bereich wieder aufzustocken.

Die Abschreibungen bezifferte die Rednerin auf fast 1,68 Millionen Euro. Rechne man die entsprechenden Einnahmen (etwa 1,03 Millionen Euro) dagegen, verbleiben 650 000 Euro an Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Ziel sei, in den nächsten Jahren jeweils diesen Betrag zu erwirtschaften. Dies gelinge 2020 bei weitem nicht, aber mittelfristig in den nächsten drei Jahren. An Zinsen seien 88 400 Euro zu zahlen, sagte Geiger-Schmitt. Die Transferaufwendungen liegen bei 5,367 Millionen Euro (237 000 Euro höher als 2019) und machen 41 Prozent des Ergebnishaushalts aus. Die größten Beträge sind hier die Finanzausgleichsumlage an das Land (etwa 1,485 Millionen Euro, ein Plus von 70 000 Euro), die Kreisumlage (etwa 2,016 Millionen Euro, plus 28 000 Euro) und Zahlungen an die Kirchen für Kindergärten (1,608 Millionen Euro, plus 245 000 Euro; davon 200 000 Euro für Brandschutz). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 935 640 Euro.

Strukturelle Probleme

Das ordentliche Ergebnis für 2020 sei im Haushaltsplan mit einem Minus von 460 000 Euro angesetzt, faste Geiger-Schmitt zusammen. Wichtig für die Stadt und die Rechtsaufsicht sei, dass das sehr hohe Defizit nur aufgrund einmaliger Zahlungsvorgänge entstehe. Man spreche von strukturellen Problemen. Mittelfristig werde die Abschreibung erwirtschaftet und der Ergebnishaushalt mit einem Plus abschließen.

2020 seien Investitionen für insgesamt 4,403 Millionen Euro geplant. Viele Ansätze stammten von 2019, weil die Mittel nicht abgerufen werden konnten. Eine Darlehensaufnahme von 1, 550 Millionen Euro sei vorgesehen. In nächster Zeit könne die Stadt nicht ohne Kreditaufnahme auskommen. Die Zinsen seien bei nahezu „null“, Guthaben bei der Bank kosten Geld. Bei der Wahl von Darlehen mit langer Laufzeit sei man auf der sicheren Seite.

Zur Mittelfristplanung erklärte Geiger-Schmitt, von 2021 bis 2023 werde der evangelische Kindergarten generalsaniert und sofort danach das „Haus des Kindes“ im Wohnpark für den katholischen Kindergarten ausgebaut. Auch die Rommelstraße werde von 2020 und 2021 die Kommune beschäftigen.

Aus der bescheidenen Ausgangslage werde 2020 das Beste gemacht, betonte die Kämmerin. In diesem Jahr gebe es einmalige negative Zahlungsvorgänge, mittelfristig zeige sich, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden könne. Es gebe ein ordentliches Polster an liquiden Mitteln, um reagieren zu können.

Nachdem Schreglmann die Haushaltssatzung 2020 verlesen hatte, stimmten die Gemeinderäte ohne Einwände zu. hpw

