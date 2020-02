Staatssekretärin ist Festrednerin

Hundheim.Der Politische Aschermittwoch der CDU Hundheim und des Kreisverbands Main-Tauber geht in die 49. Runde. Gastrednerin am 26. Februar im Gemeindezentrum in Hundheim ist aus dem Ministerium Ländlicher Raum Staatssekretärin Friedline Gurr-Hirsch, MdL.

Nach der Begrüßung durch den örtlichen Vorsitzenden Kurt Segner und das Grußwort des Kreisvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Reinhart folgt die Festrede. Im Anschluss findet das Heringssalat-Essen statt.

Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr, die Saalöffnung erfolgt um 18 Uhr. Teilnehmen können alle interessierten Bürger. cdu

