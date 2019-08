Sportgelände wurde zum Spiele-Paradies

Külsheim.Das „Freie Zelten“ im Rahmen des Külsheimer Ferienprogramms ist ein Klassiker. So kamen am Wochenende 35 Kinder ins Stadion des FC Külsheim, um beim Zelten viele schöne Stunden miteinander zu verbringen. Mit dabei waren zwölf Erwachsene als Betreuer. Veranstalter war die FC-Jugendabteilung.

Alles schnell aufgebaut

Die bunten Zelte waren am Samstagnachmittag zügig aufgebaut, Schlafsäcke und Luftmatratzen schnell verräumt. Fortan nutzten die Kinder das ganze Sportgelände zum Spielen. Der Fantasie der Mädchen und Jungen waren keine Grenzen gesetzt. Oft standen ein Ball oder auch gleich mehrere Bälle im Mittelpunkt. Manchmal durften auch die Erwachsenen mitspielen.

Mit zum „Freien Zelten“ gehörte das Grillen am Lagerfeuer. Jeder hatte Essen nach eigenem Geschmack mitgebracht, Köstlichkeiten auch aus der Abteilung Gemüse. Der Trubel an allen Ecken und Enden des weitläufigen Geländes hielt bis in die Dunkelheit an.

Nach einer für einige durchaus kurzen Nacht stärkte ein gemeinsames Frühstück, ehe der Zeltabbau das „Freie Zelten“ beendete. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019