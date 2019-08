Spielzeug als Spiegelbild der Gesellschaft

Külsheim.„Spielzeug – Zeitvertreib und auch Spiegelbild der Gesellschaft“ lautet der Titel der Sonderschau, die zum Tag des offenen Denkmals der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im Museum „Külsheimer Höhe“ im Alten Rathaus gezeigt wird. Zu sehen ist dabei so mancher „Kindheitstraum von früher“, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen des Museums-Arbeitskreises. Und vielleicht sei „ja vieles, was bei dieser Ausstellung präsentiert wird“ bei manchem „noch in guter Erinnerung“. Die Vernissage findet nach Angaben der Verantwortlichen am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr im Alten Rathaus statt. Alle Interessierten sind willkommen. Während des Großen Marktes ist die Schau am Samstag, 7. September, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 8. September, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Bild: Museum „Külsheimer Höhe“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019