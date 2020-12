Spende für das Anlegen neuer Streuobstwiesen

Külsheim.Es ist beim Stadtwerk Külsheim guter Brauch, sich gegen Jahresende bei den Kunden und den Geschäftspartnern zu bedanken. Dabei verzichtet man auf mögliche Präsente und gibt einen Betrag von 2500 Euro unter dem Motto „Spenden statt schenken“ weiter. Diesmal geht die Weihnachtsspende an die Stadt Külsheim, die Summe wird in Samen für mehrere im neuen Jahr entstehende Blumenwiesen investiert.

2021 will die Stadt Külsheim an den Ortseingängen Ost und West relativ große Flächen einsäen. Dort sollen nicht nur kleine Paradiese für Insekten entstehen, sondern auch ein blühender Willkommensgruß für alle, die in die Brunnenstadt kommen. Ralf Braun (Geschäftsführer beim Stadtwerk Külsheim) meinte, der Betrag komme der Artenvielfalt zugute.

Mit dieser Spende wolle man den Naturschutz noch stärker in den Fokus rücken. Der Erhalt heimischer Insektenarten sei ein wichtiger Baustein des Klimaschutzes.

Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte für die Spende und wusste auch gleich, wo genau im nächsten Jahr die Blütenpracht entstehen soll. hpw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020