Spaß im „Schlosszirkus zu Cullesheym“

In einem großen Tross zogen die Narren der Gesamtstadt Külsheim am Schmutzigen Donnerstag zum Rathaus, um dem Bürgermeister und der Verwaltungscrew die Macht zu entreißen.

Külsheim. Ein närrischer Spaß für Fastnachter jeden Alters war der Rathaussturm in Külsheim. Mit großem Elan stellten sich die Rathäusler dem närrischen Vorhaben in den Weg und verteidigenden den Zugang zum Schloss. Dennoch gelang es der vereinigten Narrenschar, den Sitz der städtischen Verwaltung friedlich zu erobern.

Trügerische Ruhe

Bis zum späten Vormittag war es auch am späten Donnerstagvormittag am rund um das Külsheimer Rathaus im Schloss noch sehr ruhig. Doch wer dann genau hinhörte merkte, wie sich in großer Ferne am Moretbrunnen eine Horde von Narren aus der Gesamtstadt zusammenrottete mit dem Ziel, das Rathaus zu stürmen.

Die muntere Schar zog lärmend durch die Straßen hin zum Sitz der Verwaltung, erzürnte Worte gegen die Herrschaft rufend. Im Rathaus hatte sich die Besatzung zum „Schlosszirkus zu Cullesheym“ versammelt samt Bürgermeister Thomas Schreglmann als Zauberer und Direktor an der Spitze.

Ulli Adelmann war das Sprachrohr der versammelten Narrenschar aus allen Stadtteilen der Brunnenstadt. Sie ließ ab 11.11 Uhr ohne jeglichen gebotenen Respekt vernehmen, was die närrische Stunde gerade geschlagen hat: „Narren aus Üissi, Steinbach, Hundheim, Eiersheim und der ganzen Nachbarschaft sind heute da zum Stürmen voller Kraft“, verkündete sie. Weiter zeterte sie unter dem Gejohle der Narren auf dem Schlossplatz: „Lasst uns nicht so lange warten, bis wir können ins Rathaus starten“ und später „drum lasst uns nun rein in euer Haus, bekommt dafür auch viel Applaus“.

Versöhnliche Worte

Der Zirkusdirektor war offensichtlich von der friedlichen Idylle mit „Shaun das Schaf“ auf dem vor das Rathaus vorgefahrenen Motivwagen der Külsheimer Brunnenputzer beeindruckt und beließ es bei versöhnlichen Worten: „Helau, ihr Narren, seid willkommen, auch in diesem Jahr habt ihr gewonnen.“

Der gut aufgelegte Schultheiß weiter: „Die Niederlage hab’ ich schon vorher gesehen, wie sollt’s beim Rathaussturm auch anders gehen? Drum geb’ ich euch deshalb den Schlüssel und die Stadtkasse jetzt raus. Auch hab’ ich viel Getränke und Essen im Haus!“ Der Rathaus-Chef ließ von dem großen Tore zum Burg-Innenhof allerdings lediglich eine kleine Türe öffnen, auf dass der Übermut der Narren etwas kanalisiert wurde.

Bei „Bäse Hoch“, „Hacke Dicht“ und „Üssi uff der Höh“, bei „Äiwi voul“ und manchem „Helau“ ließen die Verbrüderung der Narren mit dem „Verwaltungsvolk“ nicht lange auf sich warten. Die fröhliche Schar feierte noch lange Zeit miteinander im großen „Schlosszirkus zu Cullesheym“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020