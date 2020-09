Sitzbänke an einem idyllischem Platz aufgestellt

Külsheim.Die Külsheimer Winzer – Ortsverband für Wein, Obst, Garten und Landschaft – haben zwei Ruhebänke in der Nähe des „Sauriersteins“ an der Bronnbacher Straße an die Stadt Külsheim übergeben. Die beiden Ruhebänke fügen sich wunderbar ein in ein idyllisches Fleckchen.

Man traf sich vor Ort, im Sonnenschein und an schattiger Stelle. Georg Stang, stellvertretender Vorsitzender der Külsheimer Winzer, erklärte, dass hier vor Jahren rund um einen vorhandenen großen Stein Esskastanien gesetzt worden seien. Die Külsheimer Winzer seien angesprochen worden, ob sich in der Nähe der Sauriersteins eine Sitzgelegenheit schaffen lasse, damit Wanderer ausruhen könnten.

Stang sagte, man habe kontrovers diskutiert, welches Material für die Bänke zu verwenden sei. Die Wahl fiel auf Metallbänke – wegen deren Langlebigkeit.

Werbung für Stadt und Verein

Die Platzierung der Bänke im Schatten der Bäume sei gerade im Sommer ideal, der vorhandene Stein diene als Ablage. Der stellvertretende Vorsitzende zeigte sich froh, es nun geschafft zu haben, die Bänke aufzustellen. Dies sei auch Werbung sowohl für die Stadt wie auch für die Winzer. Stang sprach „herzlichen Dank“ aus an alle, die mitgeholfen haben. Natürlich waren auch die Külsheimer Weinhoheiten zugegen, namentlich Weinkönigin Loretta und Weinprinzessin Svea.

Die neuen Ruhebänke stehen in Sichtweite der „Saurierstein“ genannten Fährtenplatte an der Bronnbacher Straße. Diese zeigt Fußabdrücke eines Chirotheriums und gehört zu den Sehenswürdigkeiten des geologisch-naturkundlichen Wanderwegs, der im Volksmund „Dino-Pfad“ genannt wird.

Die Külsheimer Winzer haben für die Ruhebänke Geldmittel eingebracht, welche sie bei der „Burgkurzweil zu Cullesheym“ oder bei den jährlichen Weinfesten verdient haben. Solche Gelder werden traditionell zur Pflege heimischer Kulturgüter verwendet.

Auch Bürgermeister Thomas Schreglmann betonte, es sei nicht selbstverständlich, solche Bänke zu stiften. Man sei schnell im vierstelligen Bereich. Zudem hätten die Winzer die nötige Vorarbeit geleistet.

Schreglmann sprach von einer tollen Spende an die Stadt und danach die Hoffnung aus, dass die Bänke gut angenommen würden. Eine solch gute Zusammenarbeit mache Spaß, schloss der Bürgermeister seine lobenden Worte. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020