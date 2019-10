Sie sind starke Partnerinnen und Zellen des gelebten Glaubens

Hundheim/Steinbach.Bei der Feier „100 Jahre katholische Frauengemeinschaften Hundheim und Steinbach“ sprachen Ulrike Riedelberger (kfd Diözesanvorstand), Bürgermeister Thomas Schreglmann und Roswitha Häffner (kfd-Dekanatsteam) Grußworte und überreichten Präsente. Alle lobten den Einsatz der Gemeinschaften über ein Jahrhundert hinweg.

Riedelberger gratulierte zum Jubiläum während des Gottesdienstes im Auftrag des Diözesanverbands. In den 100 Jahren sei viel geschehen, auch was das Rollenbild der Frauen und deren Selbstverständnis betreffe. Was einst als Gebetsgemeinschaft begonnen habe, sei längst eine die Gesellschaft verändernde Kraft geworden. Die Gemeinschaften hätten die bewegende Kraft des Glaubens erlebbar gemacht, auch dies sei ein Segen für die Gemeinden.

Wie die Rednerin betonte, tragen die Frauengemeinschaften einen großen Schatz an Fähigkeiten in sich. Die seien zuverlässig, leidenschaftlich und in den 100 Jahren auch mitgetragen durch die kraftvolle Gemeinschaft in der Diözese, gar in ganz Deutschland. Riedelberger bezeichnete die Frauengemeinschaften als starke Partnerinnen in Kirche und Gesellschaft, auch damit Frauen Gerechtigkeit widerfahre.

„Frauen müssen sich selbst zu Wort melden“, so Riedelberger, und benannte als großes Anliegen beispielhaft eine gleiche Bezahlung wie bei den Männern. Es gehe den Frauengemeinschaften bei ihrem Engagement auch vor Ort um Glauben und um Glaubwürdigkeit. Riedelberger zusammenfassend: „Wir sind eine starke Gemeinschaft.“ Die einzelnen Gruppen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) seien Zellen gelebten Glaubens, kfd stehe für Tradition und Zukunft. Ohne die kfd wären die Gemeinden um einiges ärmer.

Bürgermeister Schreglmann war beeindruckt, so viele engagierte Frauen zu sehen. Er dankte für die langjährige gelebte Solidarität und erklärte: „Ihr werdet gebraucht.“ Seit 1919 habe sich einiges getan, was die Situation der Frauen angehe. Die Themen hätten sich gewandelt, der Grundtenor sei aber gleich geblieben. Es gehe um Bildung, das gemeinsame Wirken, Gleichberechtigung. Letztere sei im Grundgesetz verankert, es hapere aber an der Umsetzung. Die drei „K“ („Kinder, Küche, Kirche“ halten sich länger. Was Frauen angehe, gebe es auch im Gemeinderat Potenzial nach oben. Zudem bestehe Nachholbedarf beim Thema „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Zusammenfassend stellte der Redner fest: „Ihr hattet schon immer taffe Frauen.“

Roswitha Häffner unterstrich, Frauen der kfd seien starke Partnerinnen in Kirche und Gesellschaft und könnten viel für die Gleichberechtigung tun. Ohne die Frauengemeinschaften bliebe manch örtliches Brauchtum auf der Strecke. Die Frau vom kfd-Dekanatsteam forderte für Frauen die gleichen beruflichen Möglichkeiten wie für Männer, auch in der katholischen Kirche. Diese könnte dadurch nur gewinnen.

Häffner sagte, durch vielseitiges unermüdliches Engagement sei die Pfarrgruppe am Leben erhalten worden mit dem Ziel, Gemeinschaften im katholischen Glauben zu sein. Eine solche Gemeinschaft lebe nicht von alleine, sondern vom Einsatz vieler Frauen. Das gelte auch bei diesem Fest. Die „100 Jahre“ seien ein Grund, stolz zu sein. Häffner rief dazu auf, „lasst euch begeistern vom Reichtum des Frauenverbands“, ohne wäre man ärmer. hpw

