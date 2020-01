Schon ein Fußballspiel setzt manchen unter zu starken Druck

Külsheim.Die Wintervortragsreihe der Stadt Külsheim wird auch 2020 fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würzburg sprach Privatdozent Dr. med. Andreas Menke zum Thema „Auswirkungen von Stress auf Psyche und Körper: Beispiel Depression“. Roswitha Bausback begrüßte seitens der Stadt Külsheim die etwa 60 Besucher.

Der Referent sagte, Stress sei für Menschen ein recht altes Thema. Früher sei dieser durch eine tatsächliche Gefahr wie wilde Tiere oder Feuer ausgelöst worden. Bei einer lebensbedrohlichen Situation hätten das Gehirn und die Systeme reagiert, zum Teil in Sekunden, zum Teil nach Minuten.

Dabei sei das sympathische Nervensystem aktiviert worden, mittelbar die Bronchien, um besser atmen zu können. Auch sei mehr Schweiß produziert worden. Der Körper habe Energie gespart, weil diese woanders gebraucht wurde. Das Stress-Hormon-System sei also aktiviert worden hin zu körperlicher Höchstleistung, maximaler Konzentration und Aufmerksamkeit, maximaler Energiebereitstellung sowie Energiesparen in nicht relevanten Systemen. Dies gebe es alles auch bei den Tieren in ähnlicher, gar gleicher Form.

Heutzutage, so der Fachmann, leide der Mensch unter anderem Stress, etwa bei der Arbeit und in der Familie, bei Geldnot oder Zeitdruck, durch Multitasking oder Social Media.

Außerdem sei Stress nicht immer schlecht, betonte Menke. Es gebe guten Stress, der vor Depressionen schützen könne.

Als Auslöser für einen gefährlichen Stress nannte der Redner zu viel ebenso wie zu wenig Arbeit, einen niedrigen sozioökonomischen Status, Schlafmangel, einen chronischen Partnerkonflikt, soziale Isolation, eine chronische Erkrankung oder die Pflege von Angehörigen. Solche Stressoren könnten zu gesundheitlichen Problemen führen.

Nicht jeder Mensch empfinde Stress gleich. Stressanfälligkeit werde beeinflusst durch das Alter, genetische Faktoren, das eigene Verhalten bezüglich Nikotin und Alkohol, Zucker und Fett sowie die persönliche Einstellung. Stressanfälligkeit könne durch passende Ernährung verbessert werden, durch Selbstvertrauen, eine positive Grundeinstellung oder Bewältigungsstrategien.

Psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depression könnten durch Stress ausgelöst werden, erklärte der Fachmann. Depression sei begründet in Familie und Erziehung oder einem Kindheitstrauma, werde zu 40 Prozent durch Gene erklärt.

Hauptsymptome von Depression seien gedrückte Stimmung, Interesse-/Freudlosigkeit und/oder Antriebsstörung, wobei zwei der drei Hauptsymptome vorhanden sein müssten. Andere häufige Merkmale seien Konzentrations- und Schlafstörung, Appetit-/Libidominderung, Angst, Schuldgefühle bis hin zum Wahn, Hemmung/Unruhe, Selbstwertgefühl, Suizidalität.

10 000 Menschen in Deutschland sterben pro Jahr durch Suizid, sagte Menke, dies sei also ein wichtiges Thema. Jedoch könne Depression gut behandelt werden, wenn man zum Arzt gehe.

Weitere von Stress ausgelöste psychische Erkrankungen seien Abhängigkeiten, bei denen es oft zum Teufelskreis „Stress – Abhängigkeit – Stress“ komme. Stress wirke auch auf das Herz-Kreislauf-System, nämlich durch die Aktivierung von Gerinnungsmechanismen und Entzündungsprozessen. Reparaturmechanismen würden gehemmt. Dies führe zu verschlechterter Durchblutung, mittelbar zu Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Der Fachmann erklärte Zusammenhänge beim Stress durch Krieg, Erdbeben oder auch durch die Fußball-WM in Deutschland 2006, als Notärzte wegen Herzproblemen am häufigsten bei Spielen der deutschen Mannschaft unterwegs waren. Menke streifte die Themen Arbeits- und Beziehungsstress, die Berührungspunkte von Stress mit dem Immunsystem, mit Nahrungsaufnahme oder Verdauung.

Mit Stress umgehen könne man durch psychologische Interventionen wie Muskel- oder Atementspannung, Achtsamkeit oder dem Durchbrechen negativer Denkmuster. Eine Prävention sei möglich durch das Reduzieren von Stress, ausreichend Schlaf, regelmäßigen Sport, soziale Unterstützung bei Treffen mit Freunden und der Familie, richtige Ernährung und eine natürliche Umgebung.

Nach dem mit vielen Beispielen unterlegten Vortrag verabschiedeten die Zuhörer den Referenten mit verdientem Applaus. hpw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020