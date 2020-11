Sanierungsmaßnahme auf Zielgeraden

Seit Ende August laufen die Arbeiten zur Sanierung der Rommelstraße in Külsheim im ersten Bauabschnitt.

Külsheim. Seither wird die Straße auf einer Länge von etwa 140 Meter ausgebaut, die bestehenden Kanalhaltungen erneuert. Mit dem Auftragen der Teerdecke seit Dienstag befindet sich die Maßnahme auf der Zielgerade.

Die Arbeiter sind in der Rommelstraße seit wenigen Monaten werktäglich ab der Einmündung Haag-straße bis zur Kurve nach der „Metzgerei Zeh“ zugange. Der Vollausbau der Straße umfasst die Frostschutzschicht, die Schottertragschicht, zehn Zentimeter Asphalttragschicht sowie vier Zentimeter Asphaltdeckschicht.

Der einseitige Gehweg ist mit Betonpflaster ausgeführt. Im Zuge des Straßenbaus wurden DSL-Leitungen verlegt und die Straßenbeleuchtung erneuert.

Wasser- und Gas erneuert

Weiterhin wurde der Mischwasserkanal einschließlich Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze erneuert – und zwar mit DN 400 Polypropylen-Leitungen und Fertigteilschächten aus Beton.

Das Stadtwerk Tauberfranken erneuerte darüber hinaus die Wasser- und Gasversorgungsleitungen und/oder legte diese um, verlegte neue Stromkabel.

Die Gesamtkosten wurden mit etwa 511 000 Euro angegeben, davon entfallen rund 275 000 Euro auf den Straßenbau, etwa 180 000 Euro auf den Bereich Abwasser/Kanal, der Rest auf die Versorgungsleitungen im Tiefbau. Der Kostenrahmen wird eingehalten.

Der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung der Rommelstraße soll von der angesprochenen Kurve bei der „Metzgerei Zeh“ weiter in Richtung Jahnstraße gehen bis zum höchsten Punkt der Rommelstraße etwa in der Mitte der beiden Einmündungen in die Hebbelstraße und in die Schillerstraße.

Die entsprechenden Mittel werden im Haushalt 2021 eingestellt. Ein Förderantrag für den Kanalbau im zweiten Bauabschnitt ist gestellt. Auf die Umsetzung des Vorhabens wird gewartet, bis der Förderbescheid positiv beschieden ist.

Nur noch wenige Tage muss man warten, bis die Rommelstraße auch im sanierten Bereich wieder befahren werden kann. Laut Bauamt der Stadt Külsheim ist dies ab nächster Woche wieder möglich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020