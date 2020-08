Sanierung in Angriff genommen

Die Sanierungsarbeiten an der Rommelstraße in Külsheim beginnen in diesen Tagen.

Külsheim. Für diesen ersten Bauabschnitt im nordöstlichen Teil der Rommelstraße von der Haagstraße bis zur Metzgerei Zeh auf einer Länge von etwa 140 Meter ist eine Bauzeit von etwa sechs Monaten vorgesehen.

Alte Straße

Die Rommelstraße ist eines der ersten Neubaugebiete von Külsheim, die Straße dementsprechend alt. Das Projekt war in der Mittelfristplanung der Stadt Külsheim seit mehr als zehn Jahren enthalten. Weil eine Finanzierung der Gesamtmaßnahme ohne Zuschüsse nicht darstellbar ist und entsprechende Zuschüsse nicht im nötigen Rahmen zur Verfügung stehen, wurde bei der Beratung zu den Investitionen 2020 besprochen, die Sanierung der Straße in kleineren Abschnitten anzugehen.

Beim Straßenbau gibt es einen Vollausbau, mit dem Kanalbau wird an der tiefsten Stelle begonnen, die Kanalrohre müssten vom 300er-Rohr auf 400er-Rohre ausgedehnt werden. Zudem wird die Straßenbeleuchtung erneuert und eine DSL-Leitung verlegt. Im Zuge der Maßnahme erneuert das Stadtwerk Tauberfranken für das Stadtwerk Külsheim die Wasser- und Gasversorgungsleitungen und verlegt neue Stromkabel.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 511 000 Euro, davon entfallen rund 275 000 Euro auf den Straßenbau, etwa 180 000 Euro auf den Bereich Abwasser/Kanal, der Rest auf die Versorgungsleitungen im Tiefbau.

Vor Ort aktiv sind die Firma Brandel-Bau (Tauberbischofsheim) und das Ingenieur-Büro Sack & Partner (Tauberbischofsheim). Am Montag richtete man die Baustelle ein, am Dienstag kam bereits die Asphaltfräse zum Einsatz.

Die Rommelstraße ist im Bereich der Maßnahme für die gesamte Bauzeit von etwa sechs Monaten gesperrt. Bei einem gemeinsamen Termin zwischen Fachplaner, Stadt Külsheim und Anwohnern wurde besprochen, dass die Anwesen während der Bauphase, wenn auch provisorisch, angefahren werden können.

Die Zufahrt ist jeweils von unten beziehungsweise von oben möglich. Die „Landmetzgerei Zeh“ kann über ein Nachbaranwesen erreicht werden.

