Rund 1500 Quadratmeter Acker brannten

Külsheim.Die Freiwillige Feuerwehr Külsheim löschte am Dienstagnachmittag einen Brand auf einer zirka 1500 Quadratmeter großen Fläche eines Stoppelackers. Das Feuer brach von Külsheim aus gesehen in Richtung Weinlage „Hoher Herrgott“ in der Nähe der dritten Brücke aus. Die Wehr war mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rund 1,5 Stunden vor Ort. Wie Stadtkommandant Heiko Wolpert auf Nachfrage der FN erklärte, sei der Brand mit Feuerpatschen und mit Hilfe des in einem Tank mitgeführten Wassers gelöscht worden. Ein Landwirt habe dann die Fläche zur Abgrenzung abgegrubbert, eine nahe Hecke sei zu deren Schutz gewässert worden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. hpw/Bild: Heiko Wolpert

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020