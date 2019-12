Romantischer Ort der Begegnung

Külsheim und Umgebung freuen sich über zwei Wochenenden Weihnachtsmarkt inmitten der Brunnenstadt.

Külsheim. Schon die ersten drei Tage brachten den vielen Besuchern reichlich vergnügliche Momente in stimmungsvoller Atmosphäre.

Bürgermeister Thomas Schreglmann nahm die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag vor, natürlich vor Ort und mit Blick auf den Dreischalenbrunnen als Wahrzeichen von Külsheim. Er unterstrich, mit dem Advent beginne eine wunderbare Zeit, Weihnachten rücke näher. Für alle Menschen halte der Advent schöne Dinge bereit, von den Plätzchen über ein schönes Konzert bis hin zum gemütlichen Abend mit Freunden.

Schreglmann betonte, untrennbar mit der Adventszeit verbunden sei der traditionelle Weihnachtsmarkt im Herzen von Külsheim. Stolz dürfe man in diesem Jahr den 30. Geburtstag des Külsheimer Weihnachtsmarktes feiern und werde verschiedentlich unterstützt, um wieder ein gelungenes Programm auf die Beine stellen zu können. Verschiedene Anbieter offerierten ein breites Angebot an schönen Geschenkideen und leckeren Köstlichkeiten, was zu einer Entdeckungstour locke.

Dank an Beteiligte

Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten, die bei diesem Weihnachtsmarkt mitmachen, nur so könne solch ein schönes Programm realisiert werden. Er benannte als Hauptanliegen des Külsheimer Weihnachtsmarktes, dass sich dabei Menschen begegnen und sich unterhalten. So hatten sich auch dieses Jahr wieder viele für die kleinen und für großen Kinder ins Zeug gelegt, um im Zentrum von Külsheim eine heimelige Atmosphäre zu schaffen.

Das Ensemble mit Buden und vorweihnachtlicher Dekoration, mit zwei kleinen Bühnen mitsamt dortigem punktuellen Programm und verschiedenen Angeboten im nahen Umfeld ergibt ein wunderbares harmonisches Bild. Die diversen Aufführungen von Grundschulklassen der Pater-Alois-Grimm-Schule oder eine musikalische Umrahmung durch die Külsheimer Jugendmusikschule verstärkten diesen Eindruck.

Zudem lockten die 17. Krippenausstellung in der Katharinenkapelle, unterschiedliche Aktivitäten im nahen Bürgertreff, die „Puppenstube“ war geöffnet und die siebte Modellbahnausstellung im Alten Rathaus, auch zum Mitmachen. Überall waren prächtige Voraussetzungen geschaffen für einige unterhaltsame Stunden mit entspannten Gesprächen.

Dass der mitten im freitäglichen Weihnachtsmarkt einsetzende Niederschlag nicht in Form von passendem Schnee vom Himmel kam, sondern als leichter Regen, schmälerte die Freude in den Herzen der Menschen nicht.

Der Weihnachtsmarkt ist auch am Freitag, 13. Dezember, und Samstag, 14. Dezember, geöffnet, jeweils von 18 bis 21 Uhr, sowie sonntags von 15 bis 20 Uhr.

