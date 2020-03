Real Innenausbau stellt Insolvenzantrag

Das Külsheimer Unternehmen Real Innenausbau hat Insolvenzantrag gestellt. Rund 180 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Külsheim. Die Real Innenausbau AG aus Külsheim hat am Montag beim zuständigen Amtsgericht in Mosbach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Stuttgarter Rechtsanwalt Marcus Winkler am Mittwoch

...