Prekäre Situation vieler Menschen in der Arbeitswelt aufgezeigt

Külsheim.Die KAB Ortsverbände Tauberbischofsheim, Wertheim-Külsheim und die Kolpingfamilie Külsheim gestalteten kürzlich in der St. Martinskirche Külsheim einen Gottesdienst zum „Tag der menschenwürdigen Arbeit“. Zelebrant des Gottesdienstes war Pater Jaroslaw vom Kloster Bronnbach. Die Songgruppe „Lebensfarben“ aus Tauberbischofsheim bereicherte diesen Gottesdienst mit ihren geistlichen Liedern. Vorbereitet wurde der Gottesdienst von Bezirkspräses Manfred Nenno und Mitgliedern der KAB und der Kolpingfamilie.

Der Gottesdienst begann mit einem Einzug der Fahnenabordnungen der beiden Verbände. In der Begrüßung wurden die Gottesdienstbesucher an die prekäre Situation vieler Menschen in der Arbeitswelt erinnert, die oft unter unwürdigen Bedingungen und schlecht bezahlt ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Die Fürbitten bezogen sich auf die Not vieler Menschen, insbesondere der Flüchtlinge und Asylsuchenden, die auf die Unterstützung der Gläubigen angewiesen seien.

Das Tagesgebet hatte die Botschaft, dass Gott sich auf die Seite der Geschundenen und Schwachen dieser Welt stellt und die Menschen aufruft, das Gleiche zu tun.

Die Lesung des Tages beinhaltete die Frage „Was ist mit denen in der Gemeinde, die sterben, bevor Jesus wiederkommt? (1 Thess. 4,13-18). Das Evangelium von den fünf klugen und den fünf gedankenlosen Jungfrauen war ein Aufruf an die Gemeinde, wachsam zu sein, um der Einladung Gottes rechtzeitig Folge zu leisten (Mt 25 -13).

Einsatz gegen Altersarmut

Das sich anschließende Predigtgespräch mit Diakon Nenno, Rainer Neuhäuser und Alfred Ditter betraf die Situation der Menschen in der Arbeitswelt. Es wurde aufgezeigt, dass viele Menschen durch ihre Hände Arbeit nicht genügend zum Leben haben. KAB und Kolping seien deshalb aufgefordert sich für die Anhebung der Mindestlöhne und gegen die Altersarmut einzusetzen.

Mit dem Lied „Gib mir die richtigen Worte“ wurde der Übergang zu den Fürbitten musikalisch von der Songgruppe „Lebensfarben“ gestaltet. Die Fürbitten beinhalteten die Bitte an Gott, den Menschen die Fähigkeit zu geben, Ungerechtigkeiten zu sehen und anzuprangern, den Einsatz der Politiker für Gerechtigkeit und Menschenwürde anzuerkennen. Besonders gedacht wurde auch an alle Menschen, die die Arbeit krank macht, und an die verstorbenen Mitglieder von KAB und Kolping.

Nach der Kommunion hörten die Gottesdienstteilnehmer das Gebet der Europäischen KAB mit der Bitte um Gottes Beistand für alles Engagement. Mit den Segensworten endete ein beeindruckender Gottesdienst zum Tag der „Menschenwürdigen Arbeit“, wie es weiter in einem Bericht der KAB heißt. Zum Schluss gab es noch eine Ehrung durch Bezirkspräses Manfred Nenno für Manfred Richter für dessen 25-jährige Mitgliedschaft bei der KAB. Zum Dank für die gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnisse im Rahmen des Engagements für Kinderheime in Rumänien wurde ihm eine Urkunde überreicht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020