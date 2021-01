Polizei widersetzt und beschimpft

Steinbach.Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren haben sich am Samstag Polizeibeamten widersetzt und diese lauthals beschimpft. Die Eltern der Jugendlichen hatten die Polizei verständigt und ihre Töchter als vermisst gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass sich die Mädchen bei einem Bekannten in Steinbach aufhielten. Als die Polizisten gegen 22.30 Uhr vor Ort eintrafen, waren die Jugendlichen alkoholisiert. Trotz mehrfacher Aufforderung verweigerten die Mädchen die Angabe ihrer Personalien und schrien hysterisch herum. Sie weigerten sich, die Wohnung zu verlassen und zum Streifenwagen mitzukommen. Als die 16-Jährige zu Fuß in die Dunkelheit flüchten wollte, hielt sie ein Polizeibeamter fest und brachte sie zum Streifenwagen. Dagegen leistete sie massiven Widerstand und versuchte sich loszureißen. Beim Gerangel kam die 16-Jährige zu Fall. Während des Einsatzes beleidigten und bedrohten die Jugendlichen die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 16-Jährigen einen Wert von 1,4 Promille. Die 15-Jährige führte keinen Test durch. Die Polizisten brachten die Mädchen zu ihren Eltern. Beide Jugendlichen müssen mit Anzeigen wegen Widerstand und Beleidigungen rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021