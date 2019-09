Pokale an die erfolgreichsten Teilnehmer übergeben

Külsheim.Das Vereinspokalschießen beim Großen Markt in Külsheim ist seit jeher eine Woche vor dem Familienfest. Die Siegerehrung indes ist eingebettet in das Marktgeschehen und fand am Samstagnachmittag in der Festhalle statt.

Dabei stellte Bürgermeister Thomas Schreglmann die lange Tradition der vom Kleinkaliber-Schützenverein durchgeführten Veranstaltung heraus und würdigte alle an dem sportlichen Ereignis Beteiligten.

Oberschützenmeister Robert Kuhn blickte kurz zurück auf die „schönen Abende beim Training und beim Schießen“. Nun könnten die erfolgreichsten Teilnehmer die Pokale in Empfang nehmen. Die Übergabe der Pokale an die besten Teams und an die Gewinner beim „Blattl-Schießen“ folgte. Der Oberschützenmeister unterstrich abschließend, er freue sich bereits auf das nächste Jahr. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019