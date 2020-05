Paar lernte sich bei Tanzabenden kennen

Uissigheim.Das seltene Fest der eisernen Hochzeit feiern Anna und Ernst Walter an diesem Montag in Uissigheim.

Die Eheschließung fand am 4. Mai 1955 in der örtlichen St.-Laurentius-Kirche statt. Pfarrer Otto Uihlein hat das Jubelpaar vor 65 Jahren getraut.

Ernst Walter wurde 1929 geboren. Er hatte sechs Geschwister, die bereits alle gestorben sind. Der Uissigheimer besuchte von 1935 bis 1943 die örtliche Volksschule, später die landwirtschaftliche Berufsschule in Gamburg sowie die „Winterschule“ in Tauberbischofsheim.

1954 übernahm Ernst Walter die väterliche Landwirtschaft. Ab 1961 bis zu seinem Ruhestand arbeitete er auf dem Bau als Maurer und Kranfahrer bei der Firma Heußlein (Külsheim).

Seine Frau Anna, geborene Würzberger, erblickte 1935 als eines von fünf Geschwistern das Licht der Welt. Zwei Schwestern leben noch. Sie besuchte die Volksschule in Uissigheim von 1941 bis 1949 sowie zwei Jahre die Fortbildungsschule für Haushalt und Kochen in Külsheim. Bis zu ihrer Hochzeit arbeitete sie als Haushaltshilfe in Uissigheim, Karlsruhe und Tauberbischofsheim.

Die beiden Jubilare lernten sich auf den Tanzböden in Uissigheim und Külsheim kennen. Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne hervor. Zur Familie gehören auch zwei Enkel.

Ernst Walter ist seit 1949 Mitglied im Uissigheimer Männergesangverein Eintracht. Dort hat er 58 Jahre aktiv gesungen, ehe er aus gesundheitlichen Gründen aufhörte. In der gleichen Zeit sang er im katholischen Kirchenchor Uissigheim.

Der Jubilar war darüber hinaus 1954 Gründungsmitglied des Musikvereins Uissigheim. Seit seit Jahren geht er jeden Mittwoch zum Stammtisch ins örtliche Sportheim. Mit Blick auf die die augenblickliche Situation sagt er: „Schade, dass dies derzeit nicht möglich ist.“

Anna Walter ist Mitglied der Frauengemeinschaft, strickt für die ganze Familie Strümpfe, backt Kuchen und Torten für alle Familienfeste. Das Ehepaar wünscht sich, miteinander noch einige Jahre gesund leben zu können.

Der Dankgottesdienst zur eisernen Hochzeit findet aufgrund der Corona-Krise nicht statt. Die Eheleute Walter sagen: „Wir hätten den Tag gerne im Kreise der Familie gefeiert.“ Das wird nachgeholt, wenn ein Fest wieder zusammen möglich ist. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020