Oliver Köppel im Amt des Vorsitzenden bestätigt

Külsheim.Zur Jahreshauptversammlung des Boule-Clubs Külsheim trafen sich am Samstag 22 Mitglieder in der Pizzeria „Da Luciano“.

Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder folgte das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung.

Dem Geschäftsbericht des Vorsitzenden Oliver Köppel war zu entnehmen, dass dem Verein 65 Mitglieder angehören. Man traf sich zu zwei Vorstandsitzungen und nahm wieder an der Versammlung der Rhein-Neckar-Liga in Brühl teil.

Der gelungene Boule-Spieltag am 30. März 2019 in Külsheim sei wieder bestens vorbereitet gewesen, betonte Köppel. Er würdigte alle Helfern, ohne die solch eine Veranstaltung nicht zu stemmen sei. Wie er weiter sagte, belegte am Ende der Spielrunde in der Bezirksliga Rhein-Neckar die zweite Mannschaft den vierten und die erste Mannschaft den achten Tabellenplatz (bei zwölf Teams).

Die Aktiven haben in den vergangenen Monaten an verschiedenen Pokal- und Freizeitturnieren teilgenommen. Im August fand das dritte Treffen mit den Freunden aus Malsch und Brühl statt. Mit den Boule-Spieler aus Frammersbach verbindet den Külsheimer Club mittlerweile eine zehnjährige Freundschaft. Köppel hofft, dass diese noch lange bestehen werde. Die Vereinsmeisterschaft im Einzel (Albrecht Grimm) mit anschließendem Helferfest, die Beteiligung am Kinderferienprogramm, der Bau einer Holzhalle, die Teilnahme am Großen Markt sowie die Weihnachtsfeier rundeten das Geschäftsjahr ab.

Kassenwart Bertram Grein informierte über Ein- und Ausgaben. Gerhard Römisch, der mit Udo Münkel die Kasse geprüft hat, bescheinigte eine sehr korrekte Führung der Finanzen.

Die von Armin Killmann beantragte Entlastung des Vorstands wurde von der Versammlung einstimmig gewährt. Bei den von Albrecht Grimm geleiteten Wahlen wurden Vorsitzender Oliver Köppel, Kassenwart Bertram Grein, und Beisitzer Werner Zirkelbach jeweils einstimmig in ihrem Ämtern bestätigt.

Der Boule-Spieltag der Rhein-Neckar-Liga in Külsheim findet am 28. März statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020