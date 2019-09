Nutzung des Bads sichern

Külsheim.Die Arbeitsgemeinschaft Rheuma-Liga Wertheim hat dem Schwimmbad-Förderverein Külsheim am Freitag einen Scheck in Höhe von 950 Euro überreicht. Diese Unterstützung an den Förderverein ist mittelbar ein Beitrag zum Erhalt des Hallenbades 25/12 in Külsheim.

Dieses Schwimmbad wird beinahe rund um das Kalenderjahr von verschiedenen Gruppierungen ge-nutzt. Die Vereine, Verbände und Gruppen sind daran interessiert, dass das Hallenbad 25/12 auch weiterhin in der bewährten Weise zur verfügung steht. Die Rheuma-Liga Wertheim besteht seit mehr als drei Jahrzehnten und hält seit 15 Jahren Übungsstunden im Hallenbad in Külsheim ab, ana denen rund 100 Menschen teilnehmen. Das Funktionstraining hilft, sowohl Grobmotorik als auch Feinmotorik zu erhalten oder zu steigern, koordinative Fertigkeiten zu aktivieren sowie die Durchblutung zu fördern.

Die Spende der Rheuma-Liga bildet einen weiteren Baustein, das ge-meinsame Ziel für den Erhalt des Schwimmbads zu erreichen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019