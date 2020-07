Nicht alltägliches Projekt geht gut voran

Einen Sachstandsbericht zum Bau des Aussichtsturms und der Schutzhütte auf dem Uissigheimer Stahlberg gab Ortsvorsteher Klaus Kuß in der Sitzung des Ortschaftsrats.

Uissigheim. „Die Halle ist voll besetzt“, freute sich Ortsvorsteher Klaus Kuß am Mittwochabend in der Stahlberghalle mit Blick auf die fast 40 Zuhörer bei einer wegen Corona verkleinerten Anzahl der Sitzplätze.

Dann ging er auf das außergewöhnliche Projekt am Stahlberg ein, das vor zwei Jahren erstmals öffentlich vorgestellt worden ist. Bauherr ist die Stadt Külsheim.

Es sei gar nicht so einfach, einen solchen Turm zu bauen, meinte Kuß. Doch man sei auf einem guten Weg, die Zuschüsse genehmigt, private finanzielle Hilfe liege vor. Verlaufe alles nach Plan, könne der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. Juli die Arbeiten vergeben.

Eigenleistungen

Optimistisch gedacht, könne der Turm eventuell Ende Oktober stehen, so Kuß weiter. Sicher sei, dass die Dorfgemeinschaft sich einbringen müsse. Möglich sei das beim Bau der Schutzhütte oder bei der Verbesserung der Infrastruktur im Bereich des Stahlbergs, etwa durch Instandhaltung der Wanderwege oder durch Schaffung von Sitzgelegenheiten.

Bei den Wänden der Schutzhütte gebe es die Vorschläge „Hohlziegelwand, Bruchsteine und Beton“ oder „von innen schalen, außen Sandsteinmauer, mit Beton auffüllen“. Zur Positionierung des Turms habe das Ingenieurbüro „beinahe im Weinberg“ vorgeschlagen. Dies gehe nicht, man bevorzuge den Turm am Waldrand.

Bei der Diskussion wurde gefordert, die Weinberge nicht zu schädigen. Es erfolgte der Hinweis, dass ein Uissigheimer bereits seit 13 Jahren für den Turm kämpfe und es nach dem Bau wohl kaum Folgekosten geben werde. Man wolle den Wanderweg Stahlberg reaktivieren, Bänke müssten verbessert, Hinweistafeln an den Stationen aufgestellt werden.

Der Kostenvoranschlag für eine Verlegung eines Stromanschlusses zum Turm liege bei 25 000 Euro. Man wolle mit dem Stadtwerk Külsheim eine Lösung suchen, wurde betont. Kuß abschließend: „Wir zeigen uns sehr erfreut, dass das Ding ins Laufen kommt, und freuen uns auch, wenn wir Helfer sehen.“

Weiter ging er auf die Errichtung eines Funkmasts im Distrikt „Hard“ auf Gemarkung Uissigheim ein. Bauherr ist die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom. Die Kommune müsste die benötigte städtische Fläche zur Verfügung an der Straße in Richtung Eiersheim, in der Mitte vom Wald rechts, zur Verfügung stellen. Der Ortschaftsrat werde zu der Maßnahme angehört, der Gemeinderat entscheide, ob gebaut werde oder nicht.

Bürgerversammlung zu Funkmast

Wie Kuß sagte, bezeichne die Stadt Külsheim die Mobilfunkabdeckung für Uissigheim und Eiersheim als „nicht zufriedenstellend“. Die Firma Vodafone lasse eine Sendeanlage probehalber laufen. Die Deutsche Telekom wolle eine solche dauerhaft errichten. Benötigt werde eine 15 mal 15 Meter große Fläche plus Zuwegung. Er wisse, so Kuß, dass die Errichtung einer solchen Anlage nicht bei allen auf Zustimmung stoße. Deshalb wolle er eine Bürgerversammlung vorschlagen. Baubeginn sei nicht vor Juni 2021.

Paul Berberich war dafür, die Sache einzuleiten. Eventuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen seien abzuwägen. Fabian Winkler sprach sich hinsichtlich der geplanten Funkübertragungsstelle „eher dafür als dagegen“ aus. Denn „alle haben Smartphones“ und in Uissigheim wie Eiersheim gebe es viele Punkte ohne Empfang. Johannes Bergauer betonte, eine Anlage wie die geplante sei „heutzutage Standard“.

Der Ortsvorsteher unterbrach die Sitzung, damit Bürger ihre Meinung äußern konnten. Es gab eine warnende Stimme und mehrere Personen, die sich für das Projekt aussprachen. Kuß, Winkler und Bergauer stimmten dafür, die Fläche zur Verfügung zu stellen und eine Bürgerversammlung zu veranstalten. Berberich enthielt sich.

Der Ortsvorsteher informierte über die geplante und, wie er betonte, dringend notwendige Sanierung der Stahlberghalle. Eine Fachfirma stelle die notwendigen Arbeiten zusammen. Die Stadt habe darum gebeten, die Sache verstärkt anzugehen, damit im Herbst ein grober Entwurf vorliege. Dann könnten Ortschaftsrat sowie die Vereine Vorschläge einbringen und die Stadt Zuschüsse beantragen. Spätestens 2021 könne die Sache anlaufen.

Beim Blick auf die Bauplatzsituation in Uissigheim bezeichnete der Redner die Entwicklung im Neubaugebiet in den vergangenen zwei Jahren als „überaus positiv“. Es gebe dort keine städtischen Bauplätze mehr. Bereits bei der Erschließung des Gebietes sei eine Erweiterung vorgesehen worden. Der Ortschaftsrat könne die Stadt bitten, das Baugebiet zeitnah zu erweitern.

Auch bei den innerörtlichen Bauplätzen in der Ritter-Arnold- und in der Ringstraße gebe es gute Fortschritte, so Kuß. Alte Anwesen seien abgerissen, die Plätze verkauft. Das Gremium nahm das Gehörte zustimmend zur Kenntnis. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.07.2020