Neue Pflegeeinrichtung schließt Versorgungslücke

Külsheim.Das „Haus St. Anna“ in Külsheim wurde im September vergangenen Jahres als vollstationäre Senioreneinrichtung feierlich eröffnet. Am Samstagnachmittag bot man einen Tag der offenen Tür an. Diesen nutzten Hunderte von Besuchern, um sich umzuschauen und/oder sich bei Führungen oder Ein-zelgesprächen mit dem Mitarbeiterstab zu informieren.

Das „Haus St. Anna“ liegt an der Haagstraße in Külsheim, im Grünen und gleichzeitig nahe der Innen-stadt. Das Haus verfügt ebenerdig ausschließlich über Einzelzimmer mit eigenem Bad.

Diese Zimmer verteilen sich auf drei kleine Wohngruppen mit Wohn-Ess-Bereichen, von jedem Zimmer aus hat man einen direkten Zugang zum Garten.

Die insgesamt 45 Zimmer sind bis Anfang März allesamt belegt, es gibt eine Warteliste.

Die neue Pflegeeinrichtung in der Brunnenstadt hilft, eine Versorgungslücke zu schließen. Manch ältere Bürger sind nicht mehr genötigt, in besonderer Situation ihren Heimatort zu verlassen. Die zentrale Lage des Hauses erleichtert es, den Kontakt zu Familie und Freunden aufrecht zu erhalten.

Gut 20 derzeitige Bewohner des Hauses „St. Anna“ hatten zuvor ihre Heimat in Külsheim und seinen Ortsteilen.

Die Führungen wurden etwa jede Viertelstunde angeboten und stetig genutzt. Es gab hinreichend vielen Erläuterungen, Fragen wurden prompt beantwortet, auf Besonderheiten aufmerksam gemacht. Darüber hinaus war es stets möglich, mit dem Leitungsteam und Leuten aus dem Mitarbeiterstab ins Gespräch zu kommen.

Natürlich blieben die Wohn- und Aufenthaltsbereiche der Bewohner des Hauses außen vor.

Der Blick in beispielhaft geöffnete Räume verriet, dass diese in warmen und hellen Farben gehalten sind, Holzoptik verwendet wird und große Fenster vorhanden sind, die rundum schöne Blicke nach draußen ermöglichen.

Die Außenanlage ist noch in der Entstehung, wird von Besuchern aber bereits jetzt als sehr ansprechend bezeichnet.

Die Kommentare der Besucher sind nach den ersten Eindrücken sehr positiv.

Einige betonen die großzügige Anordnung der Räume, die gesamte systematische Aufteilung oder die zur Orientierung hilfreiche farbliche Gestaltung, andere erwähnen „schöne breite Flügeltüren“ und die Fenster, weitere, dass jedes Zimmer Zugang zum Garten hat.

Genannt werden auch die gro-ßen Bäder, die Möglichkeit, im „Haus St. Anna“ auch zu zweit leben zu können und die Tatsache, eigene Möbel und Liebgewonnenes von zu Hause mitbringen zu können. Kaffee und Kuchen sowie die musikalische Unterhaltung luden zum Verweilen und zu weiteren Gesprächen ein.

