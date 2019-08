Natur in den Unterricht geholt

Odenwald-Tauber.Schulen aus der Region wurden nun im Rahmen der Initiative „Lernen für die Zukunft – Gärtnern macht Schule“ 2018/2019 ausgezeichnet.

„Schulgärten sind wichtige Lehr-, Lern- und Naturerfahrungsorte. Dies wurde im Rahmen unserer gemeinsamen Initiative ‚Lernen für die Zukunft – Gärtnern macht Schule‘ wieder einmal sehr deutlich. Mit ihren kreativen Projekten holen Schüler und Lehrkräfte die Natur in den Unterricht, ganz im Sinne der Leitperspektive ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘, sagten Landwirtschaftsminister Peter Hauk, MdL, und Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann zur Bekanntgabe der Gewinner in Stuttgart. 136 Schulgärten im Land wurden bewertet.

„Schulgärten helfen dabei, Kindern und Jugendlichen einen Bezug zur Natur zu vermitteln und sie mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen vertraut zu machen. Im Schulgarten pflanzen die Schüler ihre eigenen Pflanzen an und lernen wie viel Wissen, Mühe und Zeit notwendig sind, um sie zu pflegen und später auch zu ernten“, erklärte Eisenmann. Dies bedeute, dass Schüler die Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten hautnah kennen- und schätzen lernen. „Vor allem bekommen sie aber das Know-how vermittelt, wie sie heute und später als Erwachsene ihr Lebensumfeld so gestalten können, dass Lebensräume sowie Nahrungsangebote für eine Vielzahl an Arten entstehen“, so Hauk.

Als Dank für die Teilnahme sowie als Anregung für das weitere Engagement erhält jede teilnehmende Schule eine Auszeichnung. Dabei handelt es sich um Geldpreise, die durch Gartenwerkzeuge bis hin zu Hochbeeten ergänzt werden. Einsteigerschulen können an Workshops zur Gestaltung von Schulgärten teilnehmen. Zudem bekam jede Schule Tipps von einer fachkundigen Bewertungskommission bekommen, so das Ministerium.

Über 300 Euro, eine Urkunde und eine Plakette als Zeichen für hervorragende Schulgartenarbeit dürfen sich das Eckenberg Gymnasium in Adelsheim und die Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim freuen. Letztere erhielt außerdem für besondere Einzelleistungen einen Sonderpreis in Form eines Hochbeets.

Einen Preis in Höhe von 100 Euro, einen Sachpreis und eine Urkunde gab es für die Planung oder erste Schritte der Umsetzung eines Schulgartens für das Buchener Burghardt-Gymnasium sowie die Grundschulen in Hainstadt und Rippberg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019