Narren sorgten für Hochstimmung in der „Bude“

Die Steinbacher Vereine boten bei ihren bunten Abenden flotte Tänze, Parodistisches und Enthüllendes aus erster, zweiter oder dritter Hand vom Ort und aus der näheren Umgebung.

Steinbach. Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag im Gemeindezentrum waren sehr gut besucht. Die bewährten Moderatoren Markus Schuldt, Christoph Goldschmitt und Markus Schüßler lenkten routiniert und begeisterungsfähig durch das kunterbunte Programm. Der neue musikalische Begleiter „Johann“ brachte von Beginn an Stimmung in die „Bude“. Zig „Hacke dicht!“-Rufe aus allen Kehlen ließen weithin tönend wissen, was angesagt war.

Als Erste stürmten die „Minipops“ (Trainerin: Jana Gellert) die Bühne. Sie verzauberten als „Lollipops“ mit ihrem flotten Tanz die entzückten Zuschauer, schwangen Beine und Bänder und durften die erste Zugabe des Abends geben. Sie erhielten – wie dann auch die weiteren Akteure – den Orden der Steinbacher Fastnacht in Form einer „Multifunktions-Kleintasche“.

Die „Richtigen“ erwiesen sich in einer mit viel Humor gewürzten Diskussionsrunde mit „Greta“, „Biker“, „Bauer“ und einer Prinzessin aus dem Morgenland als Steinbacher Klimaaktivisten, die manch Lokales zum Besten gaben. So war zu hören, dass sich wegen eines kurzzeitigen Fleischverbots an der Külsheimer Schule die Lehrerinitiative „Friday for Döner“ gebildet habe, bei der „Öko-Spargel“-Ernte die Helfer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, eine Demonstration mit Veganern „Gemüse-Auflauf“ genannt werde und die örtliche Jugend an einer Geschwindigkeitstafel Wettrennen zu Fuß ausgetragen hat. Beim Quiz über Lokales bekamen vier Vertreter der örtlichen Prominenz die Auswertungstafel gleich auf die Stirn gemalt.

Die „Lollipops“ (Trainerin: Jana Gellert) zeigten in ihrem Schautanz, wie wandlungsfähig und tänzerisch begabt „Cowboys“ sind. Auch sie erhielten verdient viel Beifall.

Kernige Themen

Um kernigere Themen ging es im „Nussbaumgespräch“. Die Mannen erzählten von der Schlägerei im Altersheim („Wenn zwei sich streiten, dann fliegen die Dritten.“), mehrfachen Verlusten von Nummernschildern und fanden eine Antwort auf die Frage, warum Störche im Winter nach Süden fliegen: „Laufen dauert so lange.“ Sie wussten auch, woran man erkennt, dass man alt wird: „Wenn beim Kauf von Kondomen die Verkäuferin fragt, ob sie die Ware als Geschenk einpacken soll.“

Die Prinzengarde der Külsheimer Brunnenputzer (Trainerinnen: Lara Schubert, Luisa Behringer) präsentierte ihren Gardemarsch voller Verve, Anmut, Ausdauer und Sinn für Choreographie.

Das Prinzenpaar der Brunnenputzer und deren Präsident überbrachten Grüße. Letzterer sparte dabei nicht mit Anerkennung: „Mir fahr’n nach Stoaboch naus, weil Stoaboch, des is Pflicht – sau gude Stimmung, Hacke dicht“. Um dann hintersinnig anzufügen, am geilsten sei es doch in Külse.

Zum Abschluss des ersten Programmteils wurde am ortsbekannten „Füßgroabe“ ein „Musical“ aufgeführt, wobei zwei Verliebte die Sage vom verschwundenen Schatz in den „Houschdern“ nacherleben. Zur jeweiligen Situation passende Musik von „Waterloo“ über „Ich war noch niemals in New York“ bis „Ich wär so gerne Millionär“ wurde geschickt kombiniert mit Tanz und herrlicher Mimik.

Nach der Pause sorgten die „Güssgroaberassler“ (Dirigent: Michael Schüßler) dafür, dass das Gemeindezentrum per musikalischer Machtdemonstration in seinen Grundmauern erbebte. Die Musiker begleiteten zudem vergleichsweise dezent das „Stoabocher Lied“, das die Besucher voller Inbrunst sangen.

Die Präsidentengarde aus Königheim (Trainerin: Julia Reinhart) sorgte für ein weiteres tänzerisches Glanzlicht. Am Sonntag drehten die Üssemer „Showtanzmädels“ (Trainerinnen: Rebecca Nahm, Ramona Kempf) den Zeiger der Uhr gut zwei Jahrzehnte zurück in die Zeit der 1990er Jahre.

Etwas weniger einträchtig ging es zur Freude aller zu, als Ehemann Bartelmuss (Markus Schuldt) Erlebnisse aus seinem Leben mit seiner Holden (Simone Brick) erzählte. „Der steht unter der Tarantella seiner Fraa“, meinte er über einen anderen Ehemann, wenngleich er neben seiner forsch bestimmenden Gattin eher wie der Schüchterne wirkte.

Für Aufsehen sorgten die sechs Grazien des Männerballetts „Chut de Bru noa“ (Trainerinnen: Carina Matt, Kerstin Wiesemann, Michelle Hefner). Was mit einem eher düster wirkenden Einmarsch von mittelalterlichen Mönchen begann, wendete sich zum munteren Reigen leicht füßiger Puschelgirls.

Zauberhaft

Anschließend enterten zwei „Külsemer Freggling“ (Oskar Bohnet und Leonard Zeh) die Bühne. Ersterer zeigte sich als fresher Influencer, dem nicht nur das Posing auf dem Fußballplatz wichtig ist, sondern auch „der #Ökotrip: Selfie mit der Greta und weiter mit dem SUV“. Denn „überall muss man Eindruck machen, sogar hier in Steinbach“. Die Beiden überzeugten mit einer tollen Zaubershow.

Schließlich entführte die Landjugend das gespannte Publikum auf eine fantastische Reise zu „Frau Holle“. Sprachliche Feinheiten, optische Reize, Gags und die Sachlage beschreibende Lieder verbanden sich zu einem lustigen und kurzweiligen Trip ins Reich der Märchen.

Beim Finale konnte jeder spüren: Das Publikum war von dem Gebotenen restlos begeistert.

