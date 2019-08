Nachhaltigkeit steht im Fokus

Külsheim.Die Vertreter der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises besuchten die Weberei Pahl in Külsheim. Kernbotschaft dabei war, dass der Spezialist für Tisch- und Bettwäsche sowie Matratzen die Themen Nachhaltigkeit, Kundenfreundlichkeit und regionale Produkte großschreibt.

An dem Besuch nahmen Dezernent Jochen Müssig und Amtsleiter Rico Neubert vom Landratsamt sowie Rechnungsamtsleiterin Elke Geiger-Schmitt und Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz von der Stadtverwaltung Külsheim teil. Geschäftsführer und Inhaber Dr. Thomas Lippert erläuterte ihnen die Philosophie seines Unternehmens, bei dem am 19. Februar der Grundsatz „Karma“ eingeführt wurde (die FN berichteten bereits ausführlich).

Dieser stehe für Nachhaltigkeit und „Ich komme wieder“, erklärte Lippert. So werde auf umweltschonend hergestellte Produkte gesetzt. Dies gelte auch für die Produktionsstätten in Ägypten und in der Türkei.

Die Weberei Pahl sei für den Endverbraucher geöffnet. Lippert: „Wir setzen auf den Direktkontakt und nehmen unsere Kunden und Gäste gerne an die Hand.“ Zudem sei man auch für Anbieter aus der Region offen. Neben der Kernkompetenz für Frottee-, Tisch- und Bettwäsche setzte die Weberei Pahl auf kulinarische Momente.

Neben dem Endkäufer stehen bei dem Unternehmen vor allem Wäschereigruppen als Großkunden auf der Einkaufsliste. Diese Betriebe sind international ausgerichtet. Entsprechend liefert Pahl auf alle fünf Erdteile. Ergänzend wurde ein umfassendes, digitales Servicesystem ausgearbeitet. Dies alles läuft auch vernetzt zu den internationalen Produktionsstätten, erfuhren die Besucher.

In Kürze soll im Gewerbegebiet in der ehemaligen Kaserne in Külsheim ein eigenes Rechenzentrum errichtet werden. Auch externe Unternehmen und Privatpersonen können von dem Serviceangebot profitieren.

„Wir legen deshalb Wert auf eine gute Breitbandanbindung und hoffen, auch im Mobilfunk alsbald Verbesserungen zu erhalten“, so Lippert. In diesem Zusammenhang erläuterten die Vertreter der Wirtschaftsförderung des Landkreises das Breitbanderschließungskonzept und die Pläne, Mobilfunk-Modellregion zu werden. „Uns ist es sehr daran gelegen, gute Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Dienstleister zu erhalten und weiter auszubauen“, sagte Dezernent Jochen Müssig.

Pahl beschäftigt in Külsheim rund 50 und weltweit rund 600 Mitarbeiter. Am Stammsitz, wo man unter anderem Musterkollektionen designt, hergestellt und im eigenen Fotostudio dokumentiert, werden Einzelhandelskaufleute ausgebildet.

Wunsch von Geschäftsführer Dr. Thomas Lippert ist es, dass Städte, Gemeinden, Landkreis und Land weiterhin auf eine sinnvolle sowie auf die Bürger und die Wirtschaft ausgerichtete Infrastruktur achten. Kommunen sollen zudem die Koordination der Vereine und der Wirtschaft optimieren. Külsheim sei ein gutes Beispiel dafür.

So könne das Vereinsmanagement für kleinere Gruppierungen entlastet und das Netzwerk mit der Wirtschaft ausgebaut werden, erklärte Lippert. lra

