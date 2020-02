„Müssen als Partei zusammenhalten“

Angesichts der ernsten Lage der CDU forderte Dr. Wolfgang Reinhart beim Politischen Aschermittwoch die Geschlossenheit der Partei. Gastrednerin war Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch.

Hundheim. In einem Jahr, wenn sich dann der „größte politische Stammtisch der Region“ zum 50. Mal im Külsheimer Stadtteil Hundheim zum traditionellen Heringsessen trifft, soll alles besser sein. „Unsere CDU ist in einer ernsten Situation“, beschrieb der Kreisvorsitzende der Christdemokraten, MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart zu Beginn der 49. Auflage des Politischen Aschermittwochs die aktuelle Situation.

Er appellierte daher eindringlich an alle Parteimitglieder, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass die CDU auch in Zukunft als die „große Kraft der Mitte“ wahrgenommen wird. Oberstes Ziel müsse es jetzt sein, „dass wir als Partei zusammenhalten“. Dafür brauche man alle an Bord, und es sei egal, mit welcher Person an der Spitze man an den Start gehe.

Mehrere starke Persönlichkeiten

Wie man erfolgreiche Politik machen könne, verdeutlichte Reinhart am Beispiel des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz: „Er macht beides: Klimaschutz und Grenzschutz. So kann Volkspartei heute aussehen“. Die CDU brauche jetzt einen geordneten Übergang, und sie müsse sich neu aufstellen. Eine monatelange Selbstfindungsphase könne man sich dabei nicht leisten, denn „das passt nicht zu unserem Führungsanspruch in der Republik.

Die Leute dürfen sich nicht daran gewöhnen, dass sich bei der CDU ungelöste Personalfragen lange hinziehen“. Es sei gut, dass die Union gleich mehrere starke Persönlichkeiten habe, die Verantwortung für das Ganze übernehmen könnten. Für ihn sei allerdings Friedrich Merz der richtige Mann an der Parteispitze.

Im weiteren Verlauf seiner Rede hielt Reinhart wenig von irgendwelchen „Lockerungsübungen“ in Richtung Linkspartei. „Wir können nicht einfach so tun, als hätten Grundüberzeugungen keine Bedeutung mehr, wenn es um rechnerische Mehrheiten geht“.

Deshalb habe man gute Gründe, die Zusammenarbeit mit der Linkspartei abzulehnen. Zugleich, aber aus anderen Gründen, könne auch die AfD für die CDU kein Partner sein, denn „wir sind und bleiben die Partei der Mitte“. Reinharts Appell an die Wähler lautet dann auch: „Wer es gut meint mit Deutschland, wem unsere Heimat am Herzen liegt, der ist bei der AfD nicht gut aufgehoben“.

Als eine der Hauptaufgaben der neuen CDU-Führung sieht es der Kreisvorsitzende, den Menschen im Land wieder Halt, Hoffnung und Gehör zu geben und „Wir müssen wieder mehr Kontakt herstellen zu den Themen und Erwartungen der fleißigen Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft“. Dazu gehöre auch die Frage: „Wieviel Zukunft will Deutschland?“

Kritisch setzte sich Reinhart mit den zögerlichen Genehmigungsverfahren für Großprojekte auseinander. Gegen den Bau eines neuen Porsche-Werkes bei Schwieberdingen für das neue Elektromodell habe sich unter Federführung der Grünen sofort eine Bürgerinitiative gegründet, und in Brandenburg werde eine Milliardeninvestition des Autobauers Tesla ausgebremst, während die gleiche Marke in Shanghai eine Produktionsstätte nach einem Jahr Bauzeit in Betrieb nehme. Das schade der Verlässlichkeit des Investitionsstandortes Deutschland.

Mehr in Gang bringen

Österreich habe im letzten Monat 350 neue 5G-Standorte in Betrieb genommen. Bis 2023 wolle die Alpenrepublik auch den ländlichen Raum größtenteils mit 5G abdecken. Was in einem Land, das zu zwei Dritteln aus Hochgebirge besteht, möglich sei, müsse doch auch hierzulande machbar sein, so Reinhart, denn 5G sei das neue Nervensystem der digitalen Welt.

Abschließend meinte der Kreisvorsitzende, „die Deutschland AG muss ihre Lieferschwierigkeiten in den Griff bekommen. Wir müssen mit unseren Entscheidungen, Debatten und Verfahren wieder auf die Höhe der Wirklichkeit in der Welt kommen, und wir sollten weniger gängeln und mehr in Gang bringen“.

Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für den ländlichen Raum, sah eine der Stärken Baden-Württembergs im ausgewogenen Lebensstandard zwischen Stadt und Land.

Starker Ländlicher Raum

Ein starkes Baden-Württemberg könne es nur mit einem starken Ländlichen Raum geben. Und die Stärke des Ländlichen Raums liege in den Menschen die dort wohnen, leben und gestalten: das seien die Mittelständler, die als „hidden champions“ oftmals weltweit gefragte Produkte herstellen und sichere Arbeitsplätze schaffen.

Das seien die Bauern, die die Bevölkerung mit den hochwertigsten und gesündesten Lebensmitteln versorgen und daneben auch die herrliche Kulturlandschaft pflegen. Das seien aber auch die zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich in Sport-, Musik- und Heimatvereinen, in Kirchen, in der Feuerwehr oder beim Roten Kreuz engagieren. Sie alle gestalten das Leben mit und machen den Ländlichen Raum so lebens- und liebenswert. Dass das auch in Zukunft so bleibt, sei das Ziel der CDU.

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum habe man ein Förderinstrument geschaffen, mit dem Investitionen in Wohnraum, Arbeitsplätze, Grundversorgung und öffentliche Infrastruktur auf dem Land gefördert werden. Für 2020 und 2021 würden die Mittel dieses Förderprogramms auf 90 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Der Main-Tauber-Kreis profitiere in diesem Jahr mit etwa 3,6 Millionen Euro.

Für den Ausbau der digitalen Infrastruktur würde bis 2021 über eine Milliarde Euro bereitgestellt und damit die Verfügbarkeit des schnellen Internets deutlich verbessert. Vertiefende Aussagen zu den Themen flächendeckende Landbewirtschaftung, Regionalität, Relevanz im Klimawandel, Ernährungserziehung und Gemeinschaftsverpflegung schlossen die Rede der Staatssekretärin.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020