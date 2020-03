Mitarbeiter schreiben die Erfolgsgeschichte mit

Külsheim/Gissigheim.Die in Külsheim ansässige Landmetzgerei Zeh gibt es in Gissigheim nun bereits 25 Jahre. Das war Anlass für eine Feier am Mittwoch im Gasthaus „Zum Speer“. Dabei wurden langjährige Mitarbeiterinnen für ihre Treue zum Betrieb geehrt.

Die Landmetzgerei Zeh in Külsheim wurde 1953 von Frida und Ferdinand Zeh gegründet. 1964 übernahmen Gerhard Zeh und seine Frau Waltraud das Geschäft. Seit März 1995 zeichnen Matthias Zeh und seine Frau Ursula für das Unternehmen verantwortlich. Sie übernahmen am 1. März 1995, das damalige Edeka-Geschäft in Gissigheim und erweiterten es um eine Fleisch- und Wursttheke.

Bei er der Firmenfeier, die mit einer Führung auf der Gamburg begonnen hatte, betonte Geschäftsführer Matthias Zeh, dass die zuverlässigen und pflichtbewussten Mitarbeiter, über deren Kompetenz und Freundlichkeit er sich besonders freue, großen Anteil an „25 Jahre Erfolgsgeschichte in Gissigheim“ haben.

Er sprach allen seine Anerkennung aus. Dabei hob er besonders seine Frau Ursula heraus. Sie sei „wie ein Fels in der Brandung“.

Ein Vierteljahrhundert dabei zu sein, sei nicht selbstverständlich, lobte Zeh die erwiesene Treue. Er würdigte Gertrud Sladek, Josefa Kempf und Ursula Zeh für ihre jeweils 25-jährige Betriebszugehörigkeit, Ute Lorenz für 22 Jahre sowie Doris Rapp für 19 Jahre.

Der Geschäftsführer überreichte den Geehrten jeweils einen Blumenstrauß, und stellte abschließend fest: „Hut ab, wir haben einen Spitzenfang gemacht.“ hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020