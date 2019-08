Mit viel Geschick über Stock und Stein

Külsheim.Das Külsheimer Ferienprogramm machte am vergangenen Freitag Station beim Radsportverein „Vorwärts“ Külsheim. Der Nachmittag stand dementsprechend ganz im Zeichen des Radsports, hieß es doch „Geschicklichkeits-Biken In-/Outdoor“. Insgesamt 19 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren und das betreuende Team des Ausrichters trafen sich dazu an der Sporthalle im Gewerbepark II in der ehemaligen Kaserne.

Geschicklichkeit und Spaß standen drei Stunden lang im Vordergrund. Nach der Begrüßung fertigte man zusammen Namensschilder, damit alle sich wie unter Sportlern üblich mit dem Vornamen anreden konnten. Danach wurden Zweiräder und Ausrüstung geprüft, alle Kinder waren mit dem eigenen Fahrrad gekommen und selbstverständlich mit Helm.

Die große Gruppe machte sich zu einer schönen Tour zum „Finsteren Grund“ auf, wo es ein Bergrennen gab. Dem Sieger winkte als Preis eine schmackhafte Banane. Weiter ging es in zwei Gruppen zur ADAC-Hütte, unterwegs waren „die Schnellen“ und „die Coolen“. Die abwechslungsreiche Strecke forderte und förderte das jeweilige Können aller. Parcours und Aufgaben konnten mal allein und mal im Team gelöst werden.

Wieder in zwei Gruppen eingeteilt ging es zurück zum Ausgangspunkt, teils bei gemütlichem Dahingleiten, teils auf Trails der derzeit offiziellen Mountainbike-Strecke und natürlich außerhalb des Bundeswehrgeländes. Zwei der Teilnehmer hatte es zwischendurch unfreiwillig in Bodenkontakt gebracht. Dank jeweils vorhandener Fitness und guter Ausrüstung blieben die Beeinträchtigungen in Grenzen – die Schürfwunden wurden wie Trophäen gezeigt.

An der Sporthalle wartete eine Stärkung, in der Sporthalle konnten die Jungen und Mädchen verschiedene Räder testen. Zur Verfügung standen Räder für das Kunstradfahren und für den Radballsport. Dies geschah unter Anleitung fachkundiger Erwachsener des Radsportvereins. Der Nachmittag endete mit einer kleinen Runde übers Gelände.

