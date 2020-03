Mit dem Winzer im Weinberg

Külsheim.Ein kleiner Spaziergang mit Winzer und Kellermeister Joachim Krumrey in den Weinberg findet am Samstag, 14. März, um 16 Uhr in Külsheim statt. Erklärt werden dabei die zu Jahresbeginn notwendigen Arbeiten an den Reben. Die Wanderung endet mit einem gemütlichen Beisammensein bei Weinproben und Brotzeitteller. Im Rahmen des Schwerpunktthemas 2020, „Weinstraße Taubertal“, ermöglicht der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ bei drei Terminen einen Blick hinter die Kulissen der Weinproduktion. Um „Arten des Rebschnitts und Rebenbinden“ gent es beim ersten Treffen am 14. März. Treffpunkt ist am Caravaca-Kreuz auf dem „Hohen Herrgott“ in Külsheim. Die Zufahrt mit dem Pkw ist möglich. tlt

