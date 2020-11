Mehrfach Generationswechsel vollzogen

Die Wahlen bei der Külsheimer Gesamtfeuerwehr geschahen heuer als Briefwahl. Als neuer Kommandant ist Daniel Reinhart vorgeschlagen, seine Stellvertreter sollen Christian Böhrer und Jörg Weber werden.

Külsheim. Bei der Feuerwehr in Külsheim finden Wahlen in allen Ortsteil-Wehren wie auch bei der Gesamtfeuerwehr im Fünf-Jahres-Turnus statt. Wegen der Corona-Pandemie war es nicht möglich, Hauptver-sammlungen zu terminieren, denn Feuerwehren sind systemrelevant. Zudem gab es einen Hinweis aus dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg, die Ausbildung einzustellen und keine Versammlungen abzuhalten.

Unabhängig davon laufen die Amtszeiten zum Jahresende 2020 aus. Im Oktober dieses Jahres wurde angekündigt, dass es für die Wahl der Kommandanten und deren Stellvertreter diesmal eine Briefwahl geben werde. Die Unterlagen wurden Anfang November verschickt. Nun war Ende der Abgabefrist, am Donnerstagabend ab 17 Uhr zählte der Wahlausschuss im Rathaus der Stadt Külsheim aus.

Diesem Wahlausschuss gehörten Bürgermeister Thomas Schreglmann und Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz an sowie Stadtkommandant Heiko Wolpert und dessen Stellvertreter Waldemar Bloos, die beide nicht mehr kandidierten. Praktikant Carlos Böhrer unterstützte als Helfer.

Die Bestätigung der Gewählten ist für die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt Külsheim am 14. Dezember geplant. Dann werden die Bestätigten laut Feuerwehrgesetz vom Bürgermeister bestellt. Die Amtszeit beginnt jeweils am 1. Januar 2021. Insgesamt waren 184 Feuerwehrleute wahlberechtigt. Es gab vier ungültige und 162 gültige Stimmen, was einem Anteil von etwa 88 Prozent entspricht. Beim Blick auf die Ergebnisse lässt sich feststellen, dass man mehrfach einen Generationenwechsel vollzog.

Die Ergebnisse im Überblick

Die Ergebnisse: Gesamtfeuerwehr Külsheim: Stadtkommandant Daniel Reinhart, zwei Stellvertreter Christian Böhrer und Jörg Weber (bisher Stadtkommandant Heiko Wolpert, Stellvertreter Waldemar Bloos)

Abteilung Eiersheim: Abteilungskommandant Michael Hemmerich, Stellvertreter David Strittmatter (bisher Kommandant Jürgen Gabel, Stellvertreter Michael Hemmerich)

Abteilung Hundheim: Abteilungskommandant Steffen Anders, Stellvertreter Karsten Thoma (bisher Kommandant Hubert Steinbach, Stellvertreter Karsten Thoma und Alexander Hunger)

Abteilung Külsheim: Abteilungskommandant Christian Hübel, Stellvertreter Marco Füger (bisher Kom-mandant Heiko Wolpert, Stellvertreter Bernhard Geiger und Marco Füger)

Abteilung Steinbach: Abteilungskommandant Kai Götzelmann, Stellvertreter Marvin Bundschuh (bisher Kommandant Waldemar Bloos, Kai Götzelmann).

Abteilung Steinfurt: Abteilungskommandant Christian Böhrer, Stellvertreter Volker Erbacher und Jürgen Amend (wie bisher)

Abteilung Uissigheim: Abteilungskommandant Christian Lakatos, zwei Stellvertreter Marcel Köbke und Robin Kaufmann (bisher Kommandant Gerold Kaufmann, Stellvertreter Christian Lakatos).

