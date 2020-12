Marode Überdeckung ist nun wieder dicht

Külsheim.Die Mariengrotte im Külsheimer Friedhof befindet sich dort seit mehr als einem Jahrhundert und ist immer da für ein stilles Gebet an die Gottesmutter. In diesem Jahr wurde die marode gewordene Überdeckung der Grotte wieder in Ordnung gebracht.

Die Listung der Kulturdenkmale in Külsheim beinhaltet auch eine „Mariengrotte, auch Lourdesgrotte genannt. Im Friedhof von Külsheim befindet sich diese Grotte mit einer Lourdes-Madonna“. Sie wurde, eine in der Grotte angebrachte kleine Tafel verrät dies, „gestiftet von Josef Hauk und seiner verstorbenen Mutter Apolonia, geborene Stang 1903“. Jener Josef Hauk war Külsheimer, wohnhaft am östlichen Teil der Hauptstraße und Schlosser.

Die Mariengrotte war und ist ein Ort der Stille, der eine ganz besondere Kraft besitzt, an dem man vom Alltag loslassen und seinen Gebeten Raum geben kann. Die Menschen kommen mit ihren Geheimnissen und Problemen oder auch aus Dankbarkeit, vor allem Frauen besuchen die Mariengrotte, jedoch auch Männer tragen ihre Gedanken vor. Täfelchen schmücken die Grotte mit Worten wie „Hab Dank, du gute Mutter“, „Gottesmutter Maria, ich danke dir für Deine Hilfe“ oder „Maria hat geholfen. DANKE. Bitte hilf uns weiter.“ Viele Lichter brennen an der Grotte, jahraus und jahrein.

Vor etwa vier oder fünf Jahrzehnten gab es eine Maßnahme zum Erhalt der Grotte aus Tuffsteinen. Ein solcher Schritt war nun wieder notwendig, denn es regnete durch die schützende Überdeckung aus Beton. Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Külsheim entfernten loses und schadhaftes Material. Über eine längere Zeit war mit Hilfe eines Gerüstes eine Plane gespannt, damit die verbliebene Überdeckung austrocknen konnte. Matthias Berberich (Berberich GbR, Uissigheim) grundierte den gesäuberten Bereich, trug eine Zwei-Komponenten-Dichtschlämme auf, in zwei Etappen an zwei Tagen, vier Millimeter stark. Im Inneren der Grotte selbst wurde nichts verändert.

Somit können die Menschen viele weitere Jahre an der Mariengrotte für ihr jeweiliges Anliegen eine Kerze anbrennen, gerne am Sonntag vor oder nach dem Gottesdienst in der nahen Külsheimer Pfarrkirche St. Martin oder zu jeder anderen Tageszeit. hpw

