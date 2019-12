Mageres Jahr wartet

Külsheim.Bürgermeister Thomas Schreglmann schaute auch auf 2020. Es werde für die Stadt ein eher mageres Jahr. Finanziell geschultert werden könne der Umbau des Musikschulgebäudes im Gewerbepark II für den Kindergarten und ab Sommer/Herbst die Sanierung des evangelischen Kindergartens selbst mit Erweiterung im ehemaligen Pfarrhaus. Die Stadt wolle auch bei der ehemaligen Kaserne weiterkommen. Mit der Sanierung der Rommelstraße müsse angefangen werden, auch wenn die Stadt keine Förderung für die Kanalsanierung bekomme.

2020 wolle die Stadt an den katholischen Kindergärten die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchführen, Rettungswege schaffen und die aktuellen Brandschutzauflagen erfüllen. Der FC Hundheim/Steinbach solle bei seinen Maßnahmen Sportheim und Bikepark unterstützt werden. Man wolle weiterkommen bei der Dorfsanierung in Hundheim und auch in Uissigheim, dort jeweils alte, nicht mehr sanierungsfähige Häuser abbrechen.

Die Ortsmitte Eiersheim werde fertig, der Dorfplatz in Hundheim voraussichtlich auch. Vorankommen wolle man bei den Planungen für das neue Feuerwehr-Gerätehaus Hundheim-Steinbach und bei der Sanierung der Stahlberghalle in Uissigheim. Die Feuerwehr solle ein neues Hilfeleistungsfahrzeug erhalten. Der Bürgermeister fasste zusammen, die Stadt werde die im kommenden Jahr anstehenden Herausforderungen angehen, insgesamt gebe es einiges zu tun. Insgesamt schaue er auch mit kleinerem Geldbeutel optimistisch und zuversichtlich ins kommende Jahr.

MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart schloss sich dem vorhergehenden Dank Schreglmanns an Ehrenamtliche an. Man könne stolz sein darauf, was sich in Külsheim entwickle. Im Kreis seien viele Hausaufgaben gemacht worden. Der Grußwortredner konstatierte, am Ende dieser Dekade gehe es so vielen so gut wie noch nie..

MdB Nina Warken bezeichnete das Jahr als ereignisreich auch für Külsheim. Am „Internationalen Tag des Ehrenamtes“ unterstrich die Politikerin, „wir brauchen ehrenamtliches Engagement“. 2019 sei konkret etwas für Städte und Gemeinden getan worden. Vieles sei noch vonnöten, „wir bleiben mit Nachdruck dran“. Auf die Brunnenstadt bezogen bestätigte sie, „Külsheim hat viel erreicht und viel vor“. hpw

