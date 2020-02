Lokalkolorit war das Salz in der Suppe

„Die Bäse - hoch“ erschallte es am Samstagabend vielfach im Gemeindezentrum in Eiersheim, wo ein Bunter Abend auf mannigfache Weise für Jubel, Trubel und Heiterkeit sorgte.

Eiersheim. Reichlich Tänze, Pointiertes zum Ortsgeschehen, diverse Einzel- und Gruppenbeiträge und manch Kokolores würzten den Abend hin zu einer insgesamt gelungenen Schau. Veranstalter des traditionellen Bunten Abends war diesmal der Wanderverein Eiersheim. Dessen Vorsitzender Roland Baumann führte souverän durch den Abend. Er gab mit „das Programm ist wieder groß, bei uns ist heut gewiss was los“ schon gleich die Richtung vor, verband die einzelnen Pro-grammpunkte gekonnt mit lockeren Witzen.

Im ersten Abschnitt gaben sich Garden auf der Bühne quasi die Klinke in die Hand, was den optischen Genuss jedoch in keiner Weise schmälerte. Zuerst präsentierte die Prinzengarde Gamburg (Trainerin-nen Christina Fiederlein, Susana Fiederlein, Stephanie Schaupp, Christine Böhme) einen flotten und beschwingten Tanz. Einen gleichermaßen guten Eindruck hinterließen die Tanzgarde der FG „Fideler Aff“ aus Walldürn (Trainerinnen Katja Golderer, Constanze Moschner) mit einem Schautanz und die Juniorengarde der „Bischemer Kröten“ (Trainerinnen Lorena Hauck, Clara Zwerger, Jenny Noe) mit einem Gardetanz.

Sie alle erhielten, ebenso wie die anderen Akteure danach, den diesjährigen Eiersheimer Orden. Es waren („auch wir in Eierschi sind auf Nachhaltigkeit und Ökologie bedacht“) Lebkuchenherzen, be-schrieben mit „Bäse hoch 2020“.

„Frau Holle“ (Maria Wolf) trat als Märchenerzählerin in die Bütt. Die Märchenfigur war in ihrer Jugendzeit wohl ziemlich umtriebig hinsichtlich von Aktivitäten der intensiven Zweisamkeit. Sie drückte ihre Erlebnisse in einer Deutlichkeit aus, die auch einer Gruppe pubertierender Jünglinge die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte.

Die Prinzengarde aus Walldürn demonstrierte, was Fastnacht liebenswert macht: Dynamik und Grazie, verbunden mit tänzerischem Esprit. Die Showtanzgruppe aus Walldürn nahm das begeisterte Publikum unter dem Motto „Fasching, Fasnacht, Karneval“ mit auf eine Reise nach Paris, Venedig, Köln und schließlich sichtbar nach Walldürn.

Als besonderer Höhepunkt des Abends erwies sich der Beitrag der „Fachkräfte“ (Wanderverein Eiers-heim). Verschiedene Berufsgruppen wie Schutzmann, Babysitter, Schreiner, Ballerina oder Boxweltmeister gaben Einblicke in ihre Tätigkeiten, konzentrierten diese in weit ausholende Bewegungen. Im Verbund jedoch hieß es, diese Aktionen dicht nebeneinander stehend unfallfrei zu koordinieren. Ein prächtig choreographiertes Auf und Ab ließ die Akteure unbeschädigt, die Zwerchfelle der Zuschauer indes hatten derweil reichlich zu tun.

Als nächste Attraktion erlebte das Publikum die Prinzengarde der „Bischemer Kröten“ (Trainerin Katja Hammerich).

Die „Putzfrauen Mariele und Piroschka“ (Adelheit Krimmer, Zsuzsa Krug) machten das Reinigen der Bühne zum Programmpunkt, der Erdachtes und innerorts Erlebtes wortstark verkündete. Man hörte, in Eiersheim sei die Kaiserzeit zu Ende gegangen („de Kaiserwärt hat zugemacht“) und beim Nachtumzug in die neue Dorfscheune habe mit dem Abschiedsschnaps etwas nicht gestimmt („da ist wohl Alkohol verdunstet“). Das akzentuiert agierende Duo kritisierte fehlende Hinweise auf den Heimatort auf einer Schautafel nahe Eiersheim und meinte, „die Üssemer baue en Turm“, viel-leicht hänge bald dort eine Tafel, „wo des von Eierschi drauf steht“.

Ein „Tanzmariechen“ der „Bischemer Kröten“ (Lina Balzer, Trainerin Katja Hammerich) zeigte getanzte pure Freude.

Ein „Gemeindearbeiter“ (Rüdiger Klebes aus Werbach) berichtete aus seinem turbulenten Arbeitsleben. Als ihn sein Chef mal nicht an vermuteter Stelle hatte antreffen können, meinte er spitzfindig, „weißt du, Chef, gute Arbeiter sind schlecht zu finden“.

Die Turnerfrauen aus Eiersheim (Trainerin Alexandra Göbel, Musik Stefan Kaufmann) verwandelten die Bühne in einen Ort purer Lebensfreude. Sie zeigten tänzerisch darstellend in einem musikalischen Interview auf, wie sie Freizeit verbringen. So hätten „Zehn nackte Friseusen“ das Äußere noch etwas verschönert, es ziehe sie „ab in den Süden“ und zum „Surfen auf’m Baggersee“. Übernachtet werde im „Bett im Kornfeld“ und um Paris zu sehen, sei die Gruppe unterwegs „Über den Wolken“. Das Geld für die Reise indes habe man bei einem „Banküberfall“ besorgt.

Der Schautanz der Mädels der „Bischemer Kröten“ (Trainerinnen Katja Hammerich, Bianka Reutter) entführte mit „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ in die weite Prärie.

Die „Ortsrufanlage“ (Eiersheimer Musikanten plus „Gänzplölis-Trutschen“) arbeitete das Ortsgeschehen in Eiersheim locker und vollmundig auf. Man sinnierte darüber, ob die Flurprozession beim nächsten Mal „zum guten Hirten“ oder zum „diakonischen Gottesäckerle“ gehe, und ob bei der Fronleichnamsprozedur für Frieden auf der Welt und in der „Langen Gasse“ gebetet werde. Zu hören war, dass manchmal „bei strömendem Regen bis naus gezaggert“ werde, biologisches Getreide nicht reif geworden sei und bei der Einweihung der Dorfscheune alle Freibiergesichter da gewesen seien, inklusive Bürgermeister, Pfarrer und Presse.

Die „Showdancers“ der „Bischemer Kröten“ (Trainerinnen Lorena Hauck, Jenny Noe) erfreuten mit dem schwungvollen Showtanz „Candyshop“.

Eine „Tanzmaus“ (Karl Götz aus Rottendorf, 80 Jahre) erschien in der Bütt, sich rüstend für einen entsprechenden Kurs. Er zeigte adrett Positionen beim Ballett, „nur wie man auf die Schnauze fällt, das bleibt individuell dahingestellt“.

Nochmals Bewegung pur zauberte das Männerballett der „Hordemer Wölf“ auf die Bühne.

Nach einem gemeinsamen stimmungsvollen Ausklang des Eiersheimer Bunten Abends deutlich nach Mitternacht, mit viel Lob für die vielen Akteure, ging es auf ganz individuelle Weise feiernd noch einige Zeit im Gemeindezentrum fröhlich weiter.

