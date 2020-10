Lob für Konversion

Külsheim.Bei seinen Vor-Ort-Terminen im Lieblichen Taubertal kam Professor Dr. Günter Krings, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenminister, auf Initiative der Bundestagsabgeordneten Nina Warken auch nach Külsheim.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, gab es viele Gesprächsthemen: Im Dialog mit Bürgermeister Thomas Schreglmann, Rechnungsamtsleiterin Elke Geiger-Schmitt und Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß ging es um die Digitalisierung, den Breitbandausbau im ländlichen Raum und dessen Förderung sowie um Corona. Ferner wurden die Soforthilfemaßnahmen des Bundes angesprochen.

Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei aus Külsheimer Sicht den Kommunen gut geholfen worden, so Schreglmann. Sorge habe man aber vor den nächsten Jahren.

Besonders am Herzen lagen dem Bürgermemeister auch der Fortbestand des Polizeipostens in Külsheim und die Stadtsanierung. Krings zeigte sich interessiert an den ortsspezifischen Gegebenheiten, Anliegen und Plänen. Lob zollte er für die Konversion der Kaserne: „Eine Mammutaufgabe für eine Stadt dieser Größe.“

Krings und Warken sagten ihre Unterstützung bei der Verlängerung des Sanierungsprogramms in der einstigen Kaserne zu. Mit dem Bürgermeister waren die sich zudem darin einig, dass die Förderung des ländlichen Raums von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung der Gesellschaft sei: „Es gibt auch eine Zeit nach Corona, sodass jetzt die Weichen für eine gute Zukunft gestellt werden müssen.“

