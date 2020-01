Lob für das gute Zusammenwirken und die Jugendarbeit

Die Freiwillige Feuerwehr Steinfurt traf sich zur Jahreshauptversammlung im Gemeindezentrum.

Steinfurt. Abteilungskommandant Christian Böhrer gab nach seiner Begrüßung und dem Totengedenken bekannt, dass die Wehr derzeit aus 32 Aktiven, sieben Alterskameraden und acht Jugendlichen besteht. Es gab im vergangenen Jahr acht Übungsabende. An einem nahmen auch die Aktiven der Külsheimer Feuerwehr teil.

Als besondere Höhepunkte nannte Böhrer in seinem Rückblick den gelungenen Familientag mit Kameradschaftsabend, den dreitägigen Besuch der Partnerwehr aus Steinfurt in Österreich und die Adventsfeier zugunsten der Jugendfeuerwehr.

Schriftführer Thomas Bischof verwies darauf, dass die Steinfurter Wehr zu drei Einsätzen alarmiert worden ist. Zudem berichtete er von Aktivitäten wie dem Kappenabend, der Maibaumaufstellung, der Gedächtnisfeier zum Volkstrauertag mit anschließendem Appell am Ehrenmal sowie der erstmaligen Organisation des Oktoberfests.

Nach dem Finanzbericht von Kassenwart Gerhard Amend bescheinigten die Prüfer Tobias Ballweg und Tobias May diesem eine korrekt geführte Kasse.

Etwas Besonderes für die Jugendfeuerwehr war nach den Worten des stellvertretenden Jugendwarts Jonas Amend der zweitägige Besuch bei der Berufsfeuerwehr Krefeld. Diese verfüge über die modernste Feuerwache Europas mit integrierter Leitstelle. Die Jugendlichen durften mit dem Feuerlöschboot auf dem Rhein fahren. Zusätzlich zu ihren Gruppenabenden besuchten sie die Leitstelle Bad Mergentheim und nahmen am Gauditurnier in Niederstetten teil.

Stadtkommandant Heiko Wolpert stellte anerkennend fest, dass die gute Zusammenarbeit bei Übungen und Einsätzen aller Wehren sich auszahle. Vieles gehe Hand in Hand. Ebenso hob er die gute Jugendarbeit in Steinfurt hervor.

Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte der Wehr für alles Geleistete im Ehrenamt und im kulturellen Bereich.

Nach der Zustimmung aller Anwesenden erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Mit einem Präsent wurde Tobias May ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt werden Kevin Häfner und Christopher May für ihre 15-jährige sowie Thomas Amend für seine 40-jährige und Heinz Ullrich für seine 60-jährige Feuerwehrzugehörigkeit. Durch das Erreichen des Eintrittsalters für die Altersmannschaft geht Roland Amend in diese über.

Am Ende der Versammlung bedankte sich Abteilungskommandant Christian Böhrer bei allen für die gute Zusammenarbeit sowie Unterstützung und es wurde das Feuerwehrlied gesungen. ffw

