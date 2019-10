Leben Einzelner und der Gemeinschaft bereichert

Die katholischen Frauengemeinschaften aus Hundheim und aus Steinbach feierten am Samstag gemeinsam ihr 100-jähriges Bestehen. Dazu traf man sich zu einem Gottesdienst und Empfang.

Hundheim/Steinbach. Der Gottesdienst in der Steinbacher Kirche wurde von den beiden Vorstandsteams der Frauengemeinschaften und vom Frauenchor Steinbach (Leitung Eva Wiesmann) mitgestaltet. Pfarrer Joachim Seraphin sagte, man könne stolz sein auf dieses Fest. Viele Frauen hätten großes Engagement gezeigt, vieles miteinander geteilt und die Pfarrgemeinde mitgeprägt. „Wir erinnern uns dankbar“ an Erfolge, aber auch an traurige Stunden. In dem Gottesdienst solle auch um den Segen für diese Frauen gebeten werden.

Die Frauen formten einen Lebensteppich mit vielen hellen und auch dunklen Fäden, die man sich nicht aussuchen könne. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) indes bringe neue Muster. Auch in Steinbach und Hundheim stünden die Frauengemeinschaften dafür ein, Menschen – vor allem Frauen – zu stärken und zu ermutigen, aus der Fülle der Liebe Gottes zu leben.

Die Farben des Lebensteppichs verdeutlichten verschiedene Anliegen. So stand Rot für Liebe, Kraft und Energie, für Leidenschaft und Leben, Orange für Lebensfreude, Grün für Leben und Lebendigkeit, für Hoffnung, Wachstum und Entfaltung. Die Farbe Blau symbolisierte Himmel und Meer, Geheimnis und Sehnsucht nach Gott, Schwarz und Violett standen für Fasten, Schweigen und Trauer, jedoch auch für Trost durch Gott und Menschen.

Dies alles gehöre zur Fülle des Lebens, so war zu hören. Die Aktivitäten bereicherten das Leben Einzelner und der Pfarrgemeinde, „wir sind aufgerufen zu gestalten, miteinander zu teilen, einander zu bereichern“. Gott webe an dem Lebensteppich mit, ziehe seine Hand nicht zurück, „er erhält uns am Leben“.

Der Pfarrer betonte, auf die Vergangenheit zu schauen bedeute auch, aus der Erinnerung schöpfen. Die Frauengemeinschaften könnten auf 100 Jahre treuen Dienst mit den und für die Frauen blicken. Bei der Gründung der katholischen Gemeinschaften habe die Frauen der Gedanke bewegt, gemeinsam durch das Leben zu gehen, mit der Vorstellung „wir brauchen die Gemeinschaft, die uns trägt“.

Die Frauen hätten sich über das Jahrhundert in der Pfarrgemeinde engagiert. Das habe die Pfarrgemeinden bunter und schöner gemacht. Man könne stolz auf diese Frauen schauen. Der Pfarrer betonte, Menschen bräuchten solche Gemeinschaften, die schützen und Hoffnung schenken. Das Wichtigste sei, nicht zu vergessen, dass dies alles der Orientierung und dem Halt bei Gott zu verdanken sei. Dort liege die Quelle für Hoffnung und Kraft.

Die Frauen sprachen ein gemeinsames Gebet und bekannten dabei, die vielfältigen Aufgaben in Familie und Beruf, in Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen. Die Frauengemeinschaften sollten ein Ort der Begegnung sein, wo man einander annehme und ermutige, wo Leben und Glauben geteilt werde.

Nach dem Gottesdienst, den etwa 150 Gläubige besucht hatten, gingen die Feierlichkeiten im Steinbacher Gemeindezentrum weiter (siehe auch weiteren Bericht). Wie Silvia Bischof, Teamsprecherin der Frauengemeinschaft Hundheim, erklärte, gehören der Steinbacher Gemeinschaft 125 und jener in Hundheim 85 Frauen an„100 Jahre“ seien wahrlich ein Grund zu feiern „und zwar gemeinsam“.

Im Jubiläumsjahr habe es bereits einen schönen Ausflug gegeben. Mitte November gebe es ein Konzert mit örtlichen Musikgruppen und -vereinen. Nach den Grußworten erhielten alle anwesenden Frauen, die in den beiden Gemeinschaften irgend wann einmal Verantwortung getragen haben, als Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit je eine Rose überreicht.

Nach dem Abschluss des offiziellen Teils ließen Bücher und Fotoalben mit Aufzeichnungen und Bildern die Geschichte der Frauengemeinschaften wieder lebendig werden. hpw

