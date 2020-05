Land fördert Schwimmkurse

Külsheim.Bei einem Ortstermin im Külsheimer Hallenbad erläuterte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, das neue Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg zur Erlangung der Schwimmfähigkeit.

Wie es in der Pressemitteilung der Verantwortlichen heißt, gehe die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung in Deutschland seit Jahren zurück. Diesem Trend will das Land mit einem Sonderprogramm „Schwimmkursförderung“ gegensteuern, um möglichen Unfällen im Wasser vorzubeugen, so Reinhart. Dieses sei aus den eigenen Finanzmitteln der CDU-Landtagsfraktion initiiert und beantragt.

Beim Besuch des Külsheimer Hallenbads mit CDU-Generalsekretär Manuel Hagel informierte er den Schwimmbadförderverein über die Unterstützung. In der Brunnenstadt werde seit Jahren vorbildlich ausgebildet, lobte Reinhart. Auch anderen Ausbilder wie etwa die DLRG leisteten hervorragende Arbeit.

Überall dort, wo ein Schwimmbad vorhanden ist, liege die Schwimmfähigkeit signifikant höher, als dort, wo Schwimmbäder fehlen, erklärte Reinhart. Den Politikern sei allerdings klar, dass Schwimmbäder für eine Kommune meist ein Zuschussgeschäft sind. Gerade in Zeiten des Sparens wegen Corona müsse über das Hinauszögern von Sanierungen oder sogar Schließungen nachgedacht werden. Doch wo immer möglich, sollte ein Schwimmbad erhalten bleiben.

Der Schwimmbadförderverein und die DLRG in Külsheim beispielsweise betreuen jeweils rund 80 Kinder beim Schwimmen lernen. Dafür sind 15 bis 20 Ausbilder notwendig, hieß es. Diese zu finden, sei nicht einfach. Doch die Ehrenamtlichen seien hoch motiviert.

„Unsere Kinder können teilweise besser schwimmen, als viele Polizeianwärter der Polizeihochschule in Wertheim“, erklärte Külsheims Bürgermeister Thomas Schleglmann. Die angehenden Ordnungshüter üben regelmäßig im Hallenbad.

Die Förderung der Schwimmfähigkeit gilt für alle Vereine im Baden-Württemberg, so Reinhart. Anträge seien direkt beim Land zu stellen.

