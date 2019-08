Külsheimer Sportler genossen Spiele

Külsheim/Brühl.„Boule mit Freunden“ lautete das Motto am Samstag bei einem Treffen von Boule-Clubs auf dem neuen „Boulodrom“ in Brühl. Mit dabei war auch der Külsheimer Boule-Verein, der in den vergangenen zwei Jahren bei der alljährigen Veranstaltung als Gastgeber fungiert hatte. Ebenso teilgenommen haben Sportler aus Malsch und die „Bouletten“ aus Mannheim.

Wie es im Bericht des Boule-Clubs heißt, wurde im Liga-Modus gespielt (zunächst Triplette, später ausgelosten Doublette). Im weiteren Verlauf des Tages trugen die bunt gemischten Mannschaften zahlreiche Freundschaftsspiele aus.

Am Ende luden die Külsheimer zum „Boule mit Freunden“ im nächsten Jahr in der Brunnenstadt ein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019