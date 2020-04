Küche wird zur Nähstube umfunktioniert

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit einfache Schutzmasken zu tragen. Dazu ist man in Külsheim hellhörig geworden und hat punktuell Abhilfe geschaffen.

Külsheim. Heike Obst, Koordinatorin im Bürgernetzwerk Külsheim, hatte erkannt, dass Mundmasken nicht genügend vorhanden und auch schwer zu beschaffen sind, und einen Aufruf gestartet hinsichtlich der Bereitschaft, selbst solche Masken zu nähen. Innerhalb des Bürgernetzwerks selbst, speziell im „Stricktreff“, sowie beim St.-Elisabeth-Verein Külsheim fand die Anfrage Widerhall, selbst Mundmasken zu nähen.

Stoffspender waren bald gefunden, etliche fleißige Näherinnen machten sich ans Werk, jede für sich zuhause.

Über praktische Nähmuster hatte man sich im Internet informiert, auch telefonischer Austausch untereinander half weiter. Betttücher und Tischdecken erhielten nun einen neuen Verwendungszweck, Gummi- oder Bindebänder wurden angebracht.

Bei 60 Grad waschbar

Ein Kommentar aus Reihen der Näherinnen lautete „bei mir in der Küche sieht es aus wie in einer Nähstube“. Die entstandenen Mehrwegartikel sind bei mindestens 60 Grad Celsius waschbar. Bernd Zimmerle vom St.-Elisabeth-Verein Külsheim unterstreicht, die besorgten Materialien seien ausreichend vorhanden und es sei alles ohne Kosten vor sich gegangen.

Innerhalb einer Woche nach dem Aufruf wurden nun 90 solcher Mundmasken an „Pflege mobil“ Külsheim vor Ort übergeben. Weil das Pflegeheim selbst bis auf Weiteres für Besucher gesperrt ist, fand die Übergabe im Freien statt. Heike Obst und Bernd Zimmerle überreichten einen Korb mit den 90 Mundmasken an Martin Seidel („Pflege mobil“ Külsheim) und kommentierten mit „diese sind mit Liebe und Herzblut individuell genäht“.

Martin Seidel bedankte sich und sprach „ein großes Lob an die fleißigen Helfer“ aus. Die Mundmasken kommen den Mitarbeitern des Külsheimer Pflegeheims zugute, dazu auch jenen in den Pflegeeinrichtungen in Werbach, Großrinderfeld und Kreuzwertheim sowie denen im ambulanten Dienst von „Pflege mobil“. Die Koordinatorin im Bürgernetzwerk Külsheim ergänzte, solche Mundmasken würden auch für die Nachbarschaftshilfe verwendet.

Weitere Aktion

Quasi parallel zu dieser lief in der Brunnenstadt eine andere Aktion. Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann berichtet, auch im Rathaus seien vereinzelt Nachfragen nach Schutzmasken eingegangen. Er habe daher bei der örtlichen „Weberei Pahl“ nachgefragt und dort handgenähte Nase-Mund-Masken bestellt.

Dr. Thomas Lippert („Weberei Pahl“) bestätigt, man habe sehr gerne einer Zusammenarbeit zuge-stimmt. Schon am Anfang der Corona-Krise habe die Weberei reagiert und die Produktion auf Mund-Nase-Masken vorbereitet. Wohl seien die Masken nicht zertifiziert und böten keinen Bakterien oder Virenschutz, aber wenn man die zweilagige Maske aus Mischgewebe trage, schütze man die Mitmenschen um sich herum.

Tröpfchenschutz sei bei diesen nachhaltigen, kochfesten und wiederverwendbaren Masken gegeben.

Diese Nase-Mund-Masken werden ab Mitte der Karwoche zum Selbstkostenpreis über die folgenden Külsheimer Einzelhändler abgegeben: Riedl Kreativgarten, Stadtladen Külsheim, Rewe Külsheim. Zusätzlich verkauft auch die Weberei Pahl diese Masken.

