Knapp 40 Bauplätze sollen entstehen

Neben der Wahl der Führungen der Feuerwehr-Abteilungen stand der Bebauungsplan für das Wohngebiet „Seeflürle II“ im Fokus der Gemeinderatssitzung in Külsheim.

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim tagte am Montagabend in der Festhalle der Brunnenstadt öffentlich und zwar zum letzten Mal in diesem Jahr. Das Gremium stimmte den Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim ebenso einhellig zu wie der Änderung der Hauptsatzung der Stadt und der Vergabe der Planungsleistungen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seeflürle II“ in Külsheim.

Normalerweise gäbe es eine große Verabschiedung, stellte Bürgermeister Thomas Schreglmann fest. Stadtkommandant Heiko Wolpert und dessen Stellvertreter Waldemar Bloos seien nun ein Vierteljahrhundert im Amt und auch viele weitere Verantwortliche stünden nicht mehr zur Verfügung. Die Verabschiedungen seien aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Der Bürgermeister unterstrich, dank guter Vorbereitung seien sämtliche Positionen nachbesetzt.

Verwaltungsmann Heiko Wolpert beschrieb die Hintergründe, warum die notwendigen Wahlen im Briefwahl-Verfahren durchgeführt worden seien. Von den bisherigen Amtsinhabern hätten alle bis auf den stellvertretenden Kommandanten von Külsheim, die Kommandanten aus Steinfurt sowie den stellvertretenden Kommandanten von Hundheim nicht mehr kandidiert. Erfreulich sei, dass bei 184 Wahlberechtigten zusammen 162 Wahlumschläge gewertet werden konnten, das sei „ein ganz tolles Ergebnis“.

Wolpert listete das Wahlergebnis (siehe FN vom 30. November) auf. Er benannte eine Amtszeit von fünf Jahren, welche am 31. Dezember 2025 ende. Die persönlichen Voraussetzungen der Gewählten seien erfüllt, wobei teilweise zur Erlangung der fachlichen Voraussetzungen noch notwendige Lehrgänge innerhalb von zwei Jahren absolviert werden müssten. Diese habe man eingeplant, wegen Corona jedoch sei der Lehrgangsbetrieb eingestellt gewesen. Der Gemeinderat stimmte den Wahlen unisono zu.

Änderung der Hauptsatzung

Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz erläuterte die Änderung der Hauptsatzung der Stadt Külsheim. Eingefügt sei ein Paragraf, der es dem Bürgermeister ermögliche, Sitzungen des Gemeinderates ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einzuberufen. Entsprechendes gelte für Sitzungen der beschließenden Ausschüsse des Gemeinderates sowie des Ortschaftsrates.

Die Hauptamtsleiterin führte weiter aus, eine weitere Änderung sehe vor, dem Bürgermeister werde zur Erledigung übertragen die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des Höchstbetrages der Haushaltssatzung, die Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung nach der Haushaltssatzung oder für Umschuldung sowie den Erwerb von Rohbauland sowie die Veräußerung von Bauplätzen an Privatpersonen im Bereich von Neubaugebieten, für die vom Gemeinderat ein Verkaufspreis festgesetzt ist. Hickl-Seitz ging zudem auf redaktionelle Änderungen ein. Der Gemeinderat beschloss die Satzung zur ersten Änderung der Hauptsatzung vom 03. Dezember 2018 wie vor-getragen.

Bebauungsplan „Seeflürle II“

Irene Trabold vom Bauamt trug zur Vergabe der Planungsleistungen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seeflürle II“ vor. Im Baugebiet „Seeflürle“ stünden lediglich zwölf Bauplätze zur Verfügung, die im Frühjahr erschlossen würden, die Ausschreibung laufe. Zwischenzeitlich gebe es 25 Bauplatzinteressenten auf der Bewerberliste. Deshalb sei dringend erforderlich, die Planung eines neuen Baugebietes vorzunehmen. Vorgesehen sei, so Trabold, die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Reservefläche im Anschluss an das jetzige Baugebiet „Seeflürle“ bis zum Steinbacher Weg. Es handle sich um eine Fläche von rund 3,3 Hektar und man rechne damit, dass 35 bis 40 Plätze entstehen könnten.

Das Plangebiet sei bereits bei der Überarbeitung des allgemeinen Kanalisationsplanes Ende der 1990er Jahre abwassertechnisch berücksichtigt und eingerechnet worden. Weiter habe man bereits bei der Planung des Baugebietes „Seeflürle“ die spätere Überplanung der weiteren Fläche einbezogen und untersucht. Beides habe das Ingenieurbüro Sack geleistet. Dieses Büro biete die Planungsleistungen mit einem Honorar von insgesamt brutto 23 251 Euro an und zwar in der niedrigsten ansetzbaren Honorarzone.

Es mache Sinn, sagte Trabold, dass die Planung der Baugebiete aus einer Hand sei, so dass ein homogenes Bild entstehe. Zu diesen Planungsleistungen kämen noch natur- und artenschutzrechtliche Planungsleistungen hinzu, welche zu einem späteren Zeitpunkt an ein Büro für Umweltplanung vergeben würden. Derzeit stünden keine innerörtlichen Bauflächen zur Verfügung und aufgrund der sehr hohen Nachfrage sollte dringend mit der Planung des neuen Baugebietes begonnen werden. Die Honorarkosten für die Planungsleistungen seien im Ergebnishaushalt 2021 eingeplant.

Anregungen des Gemeinderats

Sebastian Seitz regte bezüglich des künftigen Baugebietes „Seeflürle II“ an, eine mögliche Nutzung durch den ÖPNV mit einzubeziehen und Straßenbreiten für Linienbusse einzuplanen. Eric Bohnet hinterfragte den Stand der Verkaufsgespräche, Wolpert sah eine grundsätzliche Verkaufsbereitschaft, bei ein oder zwei Verhandlungspartnern müsse man Gespräche tiefer angehen. Bohnet mahnte eine rechtzeitige Beauftragung eines Umweltbüros an, gingen Beobachtungen doch über ein Jahr. Trabold erklärte, ein Umweltbüro werde Zeit nah beauftragt, sobald der Vorentwurf bearbeitet sei, welchen der Umweltplaner brauche.

Annette Ries unterstrich, der vorhandene Graben mit Büschen sei eine Qualität im Sinne vorn Natur-schutz. Schreglmann meinte, man müsse schauen, diesen Graben möglichst zu erhalten. Allerdings werde eine zweite Zufahrtsmöglichkeit zu dem Baugebiet gebraucht. Ries argumentierte, wegen der Schräge seien auch kleinere Häuser für möglich. Der Bürgermeister schlug vor, eventuell mehrere Entwürfe ausarbeiten zu lassen.

Stefan Grimm äußerte, vielleicht könne das übliche „quadratisch, praktisch, gut“ bei den Bauplätzen doch aufgelockert werden, dies lasse sich bei der Schräge mit Bachlauf umsetzen. Heiko Wolpert vom Bauamt ergänzte, viele wollten rechteckig, wichtig sei, den Bedarf abzudecken.

Jürgen Goldschmitt unterstützte sowohl Grimms Gedanken als auch jenen, mehrere Vorschläge zu diskutieren.

Michael Adelmann erachtete es als wichtig, dass die Bauplätze für die Bauherren gut zugeschnitten seien. Erforderte, von Anfang an grüne Bereiche einzuplanen. Schreglmann bekundete, die vom Gemeinderat genannten Gedanken mitzunehmen.

Das Gremium beschloss schließlich einhellig, den Planungsauftrag für den Bebauungsplan „Seeflürle II“ an das Ingenieurbüro Sack & Partner (Tauberbischofsheim) mit einem Planungshonorar von brutto 23 251 Euro zu vergeben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020